Különleges kihívást jelent a keresztények számára az idei húsvét

A húsvét szorosabban vett időszakát nagyhétnek nevezik, amely virágvasárnap veszi kezdetét, ami egyben a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja is. Ezen a vasárnapon Jézus Krisztus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a katolikus egyház, majd nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán folytatódik a minisztériumra való készület. Nagycsütörtök a papság, valamint az oltári szentség alapításának az ünnepe, amelyet este, az utolsó vacsora emlékmiséjével szoktak megünnepelni – ismertette az InfoRádióban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Nagypénteken Jézus kereszthaláláról emlékezik meg az egyház, szombaton eset pedig a vigíliával pedig kezdetét veszi a húsvétvasárnap, Krisztus feltámadásának a megünneplése.

A koronavírus-járvány miatt az idei húsvét – gyakorlati megvalósítása tekintetében – ismét kicsit más lesz, mint a korábbiak, hasonlóan a tavalyihoz, jegyezte meg az InfoRádió érdeklődésére Tóth Tamás, azonban a lelki mondanivalójában az ünnep nem változik. De a keresztények számára mindenképp egy különleges kihívást fog jelenteni az, hogy a gyülekezési korlátozások és a járványügyi szabályok egy másfajta ünneplést tesznek szükségessé. A családok vélhetően többet fognak otthon, szűk körben ünnepelni közös imádsággal, esetleg az online közvetítésekbe való bekapcsolódással, illetve vannak olyan személyes imádságok, amelyek révén jobban el tudnak mélyülni a nagyhét misztériumaiban. Ugyanakkor a megfelelő szabályok betartásával, szigorú feltételek mellett szertatásokra is sor kerülhet, esetlegesen szűk körben részt vehetnek a hívők. De alapvetően inkább csak lélekben lehet majd összekapcsolódni, tette hozzá a konferencia titkára.

Tóth Tamás kiemelte, a föltámadott Jézus bátorítása, amellyel a meglepett asszonyokat és tanítványait köszöntötte, hogy „Ne féljetek”, minden időbeli és térbeli határon túl, mindannyiunk számára most is érvényes. „Krisztus feltámadásával egy egészen új időszámítás kezdődött az emberiség számára, és az, hogy ne féljetek, minden nehézség és fájdalom, minden valóban nehéz kihívás között sem, mindannyiunk számára most is üzenet” – fogalmazott.

