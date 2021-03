Kiderült, megvárja-e a kormány az uniós oltási igazolványt

Magyarország továbbra sem tervezi feltüntetni az oltóanyag nevét vagy származási helyét az oltási igazoláson – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

"Nem kívánunk változtatni, az Európai Bizottságnak csak egy tervezete van még, az is alakul, utána az Európai Parlament is megvitatja, mire ebből ebből európai vakcinaigazolvány lesz, remélem, túl leszünk már a járványon is. Gyorsított eljárásban is legalább két hónap egy ilyen jogalkotás" – mondta a miniszter csütörtök délben.

Közben az Európai Parlament is kiadott egy közleményt, amely szerint nyárig életbe léphet a biztonságos és szabad utazáshoz szükséges digitális zöldigazolvány, miután a képviselők csütörtökön sürgősségi eljárás alkalmazása mellett döntöttek 468 szavazattal, 203 ellenszavazat és 16 tartózkodás mellett. Az igazolvány tartalmazná, hogy birtokosát beoltották-e már a koronavírus ellen, rendelkezik-e negatív koronavírus-teszttel, és átesett-e korábban koronavírus-fertőzésen. Több felszólaló kiemelte, hogy garantálni kell a személyes és az egészségügyi adatok védelmét, és azt, hogy a még be nem oltottakat ne érhesse hátrányos megkülönböztetés.

A következő, április 26-29-i plenáris ülésen a parlament elfogadja a kiinduló álláspontját, amely a bizottsági javaslat esetleges módosításának eredményeképpen születik meg. A parlament ezen mandátummal kezdi meg a tagállamokat tömörítő Tanáccsal folytatott egyeztetést, és a tárgyalások eredményét még az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is jóvá kell hagynia.

Gulyás Gergely beszélt a majdani uniós okmányról is: "Ha majd elfogadnak egy ilyet, akkor ahhoz Magyarország is viszonyul, de nekünk az a fontos, hogy miután előbbre vagyunk és leszünk is az oltásokban, mint Európa többi országa, ezért itt az országhatárokon belül tudjuk biztosítani a szabadabb élet lehetőségét, és ehhez szükséges az oltási igazolvány."

Nyitókép: Forrás: azonnali.hu