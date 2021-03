Müller Cecília: Két újabb oltás kapott engedélyt Magyarországon

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese emlékeztetett: a kormány - legalább - egy héttel meghosszabbította a korábbi lezárások hatályát, így még egy hétig minden úgy folytatódik, mint az elmúlt 14 napban.

Ezután cáfolta azokat az értesüléseket, hogy egyes magyarországi nagyvállalatok vagy áruházláncok - például az Auchan - dolgozói soron kívül kapott volna oltásokat a dolgozóinak.

Tovább nőtt a szabályszegések száma a korábbi hétvégéhez képest is

- hangsúlyozta Kiss Róbert, kiemelve, hogy az ország összes közterületén kötelező a maszkviselés.

A hétvége rendőri intézkedéseivel kapcsolatban elmondta:

Pécsen és Nagykanizsán szálláshelyeken tapasztaltak szabálytalanságokat, Szigetváron rendezvény miatt indult szabályszegési eljárás.

Szentendrén egy kávézó nyitott meg, két alkoholfogyasztó embert is volt ott, amikor a rendőrök ellenőriztek. Nyíregyházán egy presszóban hatan voltak. Szegeden garázdaság miatt jártak el a rendőrök, kiderült, hogy egy közeli szórakozóhelyen voltak előzőleg - szabálysértési eljárás indult, a tulajdonos/üzemeltető felelősségének vizsgálata még nem zárult le.

Péntek éjjel egy Airbnb-lakásban jártak el a rendőrök a budapesti VII. kerületben - itt rendezvényt tartottak,

Az egyik közösségi oldalon hirdetett valaki vasárnap délutánra a VII. kerületbe táncestet, 25 főt találtak a helyszínen a rendőrök, eljárások indultak.

Mindemellett 1837-en közterületen, 46-an a tömegközlekedésen, 67-en üzletekben, bevásárlóközpontban nem hordták a maszkot.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az oltási adatok ismertetésekor elmondta: versenyt futunk az idővel. Emlékeztetett a reggel nyilvánosságra hozott adatokra: már 1 589 601 fő a beoltottak száma, közülük 479 389 fő már a második oltását is megkapta.

Az esetek több mint 90 százalékát a brit variáns okozza, és rendkívül súlyos betegségeket okoz, egyre többen vannak kórházban.

Fontos, hogy mindenki, aki behívót kap védőoltás felvételére, gondolkodás nélkül éljen a lehetőséggel

- mondta a szakember, hozzátéve: a lakosság 16 százaléka már legalább az első oltását megkapta, de ennek sokkal magasabbnak kell lennie ahhoz, hogy a járvánnyal megküzdjünk.

A vakcinabeszerzés gyorsítását szolgálják a kelet oltások. Vasárnap késő este újabb 250 ezer Szputnyik V oltás érkezett, ezeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ fogja vizsgálni a szabályok szerint, és utána kerülhetnek felszabadításra és beoltásra.

Az OGYÉI további két oltás vészhelyzeti használatát engedélyezte: a CoviShield és CanSino is vektorvakcina.

Az előbbi az AstraZeneca/Oxford Indiában gyártott vakcinája, az utóbbi a CanSino Biologics

(CanSinoBio) kínai gyógyszergyár oltása.

A napi adatokkal kapcsolatban Müller Cecília elmondta: már korábban a szennyvízadatok beérkezésekor látták, hogy mivel fognak majd szembekerülni a kórházak. A dolgozók emberfeletti munkát végeznek, a lakosságtól pedig kitartást kért, az egészségügytől a kormányhivatalokig mindenki teszi a dolgát, de ebből most nagyon sok van.

Felkérte a háziorvosokat, hogy írják fel a favipiravir gyógyszert az enyhe és középsúlyos, otthon kezelt eseteknél.

Annak érdekében, hogy aki bekerül a kórházakba, megfelelő ellátást kaphasson, rendelkezésre állnak itthon az ágyak, műszerek, gyógyszerek, de a rendkívüli terhelésnek kitett személyzet fárad, ezért mindenki tegyen meg mindent direkt vagy indirekt az ő tehermentesítésükre.

A hétvégi szennyvízvizsgálat eredményei stagnálást mutatnak, ez egy kis reményt jelenthet, de "lazulni" még nem szabad. Mindenki álljon a járványkezelés mögé, a maga szintjén

- kérte Müller Cecília.

Kérdések

Növekszik-e az oltásra regisztrálók száma, mennyien 60 felettiek?

Valóban emelkedik az oltásra regisztrálók száma, 3,3 millióan vannak, közülük 1,7 millióan 60 év felettiek.

Az ismétlő oltást csak abból a szerből lehet megkapni, ami az első volt?

A jelenlegi szabályok szerint igen, ugyanakkor számos kutatás jelenik meg arról, hogy különböző hatásmechanizmusú vakcinák akár erősítenék is egymás hatását. Ezek a kérdések még bizonyításra várnak.

A kismamáknak mit ajánl az operatív törzs?

Őket is megtámadhatja a koronavírus, néhányan súlyos állapotban is vannak, ők kórházi kezelésre szorulnak. E témában is sok vizsgálat zajlik, vannak országok, ahol már klinikai III-as fázisban kismamákat is oltanak, hogy e csoportra is ki tudják terjeszteni a vakcináció lehetőségét. Magyarországon a szülészeti-nőgyógyászati és az infektológiai szakkollégium vizsgálja a kérdést, az ő véleményüket várják, utána alakít ki javaslatot az operatív törzs.

A vasárnap érkezett Szputyik V-ket kik kapják?

Első körben szeretnék a regisztrált idősek oltását folytatni, valamint a krónikus betegek is kaphatnak e szállítmányból.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila