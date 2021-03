Napi adatok: nagyot ugrott a kórházban és lélegeztetőgépen lévők száma

9046 az új fertőzöttek száma (vasárnap 10 625 esetet jelentettek), ezzel a járvány kezdete óta összesen 580 642 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg (194 volt a legutóbbi adat), így az elhunytak száma 18 451 főre emelkedett – írja a kormányzati tájékoztató oldal.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 373 666 fő (+3668), de az aktív fertőzöttek száma is már 188 525 főre emelkedett (+5189).

Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba, 11 276 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (hatalmasat ugrott ez a mutató, egy nap alatt 624-gyel lett több),

közülük 1340-en vannak lélegeztetőgépen (itt is szörnyű a tendencia, vasárnaphoz képest 67 a növekmény). Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 589 601 fő a beoltottak száma (több mint 26 ezer embert oltottak be egy nap alatt), ebből 479 389 fő már a második oltását is megkapta (+4498).

Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 16 százalékot szemben a 9 százalékos uniós átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. Vasárnap este újabb Szputnyik vakcina szállítmány érkezett, ezzel a szükséges hatósági vizsgálatok után kezdődhet meg az oltás.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán