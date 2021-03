Feledy Botond: nehéz lesz új EP-frakciót alapítania a Fidesznek

Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója után a pártcsaládból is kilépett a Fidesz. Az InfoRádiónak nyilatkozó külpolitikai elemző szerint csak lengyel és olasz együttműködéssel az EP-ben a magyar kormányzópárt nem tud új képviselőcsoportot létrehozni.

Feledy Botond elmondta, hogy „legalább 25 képviselőnek legalább hét tagállamból kell ahhoz benyújtani frakciólapítási igényt, hogy azt az Európai Parlament engedélyezze”. Hozzátette, korábban alacsonyabb volt a küszöb.

Ha már meglévő frakcióba lépne be a magyar kormánypárt, akkor kettő jön szóba. Az egyik az Európai Konzervatívok csoportja, itt korábban a britek voltak a meghatározók, most a lengyelek. A másik az Identitás csoport, ebben több nyugat-európai ország jobboldali pártja is helyet kap.

A külpolitikai szakértő kizártnak tartja, hogy a Fidesznek megmaradna az eddigi politikai mozgástere és befolyása.

Eddig a Fidesz az EP legnagyobb frakciójához tartozott – mondta Feledy Botond –, rengeteg anyagi forrástól elesik, a delegációk és a képviselők is kevesebb pénzhez férhetnek hozzá mostantól, de az információáramlás sem lesz olyan, mint eddig, számos információs csatorna bezárul ezzel a párt és a magyar miniszterelnök előtt.

