Novák Katalin válaszolt arra, hogy a Fidesz elhagyja-e a Néppártot is

A téma a következő volt: a frakcióból való kilépésből az is következik-e, hogy magából a pártcsaládból is kilép a Fidesz? Novák Katalin nemmel válaszolt az ATV-nek. Az Indexnek is arról beszélt, hogy a Néppártból való távozás még a jövő zenéje. Hozzátette: elfogadhatatlannak tartják, hogy a koronavírus-járvány kellős közepén az Európai Néppárt képviselőcsoportja azzal van elfoglalva, hogy különböző adminisztratív eszközökkel próbálja ellehetetleníteni a Fidesz európai parlamenti képviselőit.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában szerdán bejelentette: függetlenként folytatja az Európai Néppártból kilépett 21 fideszes képviselő. A politikus beszélt a frakcióból való kilépésről, a Fidesz további terveiről is. Részletek itt, a teljes beszélgetést a cikk végén meghallgathatják.

