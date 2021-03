Rengeteg érdekes vagy hibás védettségi igazolást postáztak ki

Bár sosem volt koronavírus-fertőzött és oltást sem kapott, Nagy Ákos zeneszerző szerdán megkapta a védettségi igazolását. A férfi szerint elképzelhető, hogy egy negatív teszt szerepelhetett rosszul a rendszerben.

"December 18-án jómagam és a feleségem elmentünk leteszteltetni magunkat, ugyanis egy felső légúti betegségben szenvedtünk mindketten, nem tudjuk, milyenben. A hozzánk legközelebb lévő tesztállomáshoz mentünk, ott teszteltek mindkettőnket, negatív lett a gyorsteszt eredménye és a rá 3-4 napra érkezett PCR-teszté is" – részletezte.

A vonatkozó jogszabály szerint védettségi igazolást az kaphat, akit beoltottak, ekkor a kártya érvényessége korlátlan. Jár a dokumentum a betegségen átesetteknek is, de ők csak 6 hónapig használhatják az igazolást. Aki laboratóriumi teszttel igazolja, hogy a szervezete ellenanyagot termel, 4 hónapig érvényes kártyát kap.

Nagy Ákos attól tart, a hibás igazolás miatt hátrány érheti az oltásnál.

"Ha nem lennék kellően asszertív, én akár oltáshoz sem juthatnék" – fogalmazott.

Egy vidéken élő hallgató felesége ősszel fertőződött meg, februárban azonban újra elkapta a betegséget, a védettségi igazolást úgy kapta meg, hogy épp covidos volt.

Az Infostart értesült olyan esetről is, amikor egy szeptemberben megfertőződött beteg kapott most igazolást, amely ráadásul július végéig érvényes, tehát kilenc hónapos védettséggel számol. Egy párt pedig, amelynek tagjai tavaly októberben egyszerre lettek betegek, most úgy kapott igazolást, hogy az egyiknek áprilisig, a másik júniusig érvényes. De más egy időben megbetegedő – és pozitív tesztet produkáló – élettársi kapcsolatban élő pártól is kaptunk olyan információt, hogy eltérő időpontban jár le az igazolásuk, igaz, esetükben csak bő egy hét a differencia.

A védettségi igazolással kapcsolatos hibákról az RTL és a Telex is beszámolt, így került nyilvánosságra az is, hogy

egy elhunyt férfi nevére is kiállítottak plasztikkártyát, de van olyan öttagú család is, akik bár egyszerre voltak betegek, négyféle lejárati dátumú kártyát kaptak.

Más két kártyát is kapott, egyet az oltás miatt, egyet azért, mert átesett a betegségen.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón ez utóbbi esetre reagálva azt mondta: a két kártya nem jelent problémát.

"Ez az alkalmazás szempontjából nem jelent nehézséget, hiszen a kártya névre szól, az egyik kártyán lesz érvényességi idő, ami a betegség végétől számított hat hónap, a másikon, amit az oltás miatt kapott, nem. A kettővel nem tud senki, semmilyen formában visszaélni" – fogalmazott Gulyás Gergely.

Mást a hibákról nem mondott, csak azt közölte, hogy már 1,4 millió védettségi igazolást kiállítottak, ezek postázása folyamatban van, illetve arról, hogy hamarosan kiderül, mire lesz alkalmas a dokumentum. "Nincs még ebben döntés, a hétvégén ismertetjük a nemzeti konzultáció végeredményét, ennek alapján dolgozzuk ki a nyitási tervet, ami pontosan tartalmazni fogja azt, hogy az oltási igazolványhoz milyen jogosítványok tartoznak."

Közben formálódik az európai vakcinaútlevél ügye is, amely az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákkal beoltottaknak biztosítana kedvezményeket, jelenleg azonban nem ilyen a kínai és az orosz vakcina.

