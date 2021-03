Minden készen áll az újabb bringás robbanáshoz - nyitva a boltok, szervizek

A múlt heti, járványhelyzet miatti bejelentésekkor még azt lehetett hinni, hogy a kerékpárboltok és -szervizek is áldozatul esnek a zárásnak, erre fel számos kerékpáros érdekvédelmi csoport levéllel fordult a kerékpáros kormánybiztoshoz, Révész Máriuszhoz, ezt követően a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből már az derült ki, hogy a bringaboltok, a szervizek és a kölcsönzők is nyitva maradhatnak.

Hogy miért vették bele a kivételezettek körébe ezt a kört, arra nagyon egyszerű a magyarázat: minden egyéni, érintkezésmentes közlekedésmód hasznos a járvány elleni küzdelemben, ezt márpedig segítik a boltok, a kölcsönzők és a szervizek, ráadásul a levegőminőség romlása ellen is sokat tesz a tömeges kerékpározás, a rossz levegőről pedig ismert, hozzájárul az immunrendszer gyengüléséhez.

"A járműjavító műhelyek és üzletek is nyitva lehetnek, ez az autóra és a kerékpárokra is vonatkozik.

Ezen kívül a kölcsönzőket is nyitva tartják; tehát ha valaki most szeretne új biciklit venni magának vagy felújítaná a meglévőt, annak most nyitva a lehetőség, arra kell figyelni, hogy mindenki minden járványügyi előírást betartson" - mondta ez az InfoRádióban a Magyar Kerékpárosklub szóvivője, Halász Áron.

Mint az Infostart korábban beszámolt róla, a Magyar Kerékpáripari- és Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Kerékpárosklub, a Magyar Kerékpáros Szövetség, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, a Budapest Bike Maffia és a Velo Budapest ezért üdvözli az általános boltzárral kapcsolatos kommunikáción történt, törvényi erejű változást.

A Magyar Kerékpárosklub pénteki közleményében kiemeli annak a fontosságát, hogy a járműjavító műhelyek nyitvatartásának biztosítása szükséges a lakosság mobilitási igényeinek kiszolgálása és a gazdaság működtetése szempontjából.

Az idei év egyébként kiugró kerékpáros forgalommal indult Budapesten a korábbi évek hasonló időszakához képest, erről bővebben - grafikonnal - az alábbi kerékpárosklubposztban lehet olvasni:

