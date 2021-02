Az ikonikus budapesti turulszobor már nincs a helyén

Egy óriásdaruval emelték le a helyéről a 10 és fél méter magas, ikonikus turulszobrot a budai Várban. Donáth Gyula szobrász mára már leromlott állapotú alkotását a Savoyai teraszon kialakított szabadtéri restaurátor-műhelybe szállították át. A munkálatokat a Várba látogatók is nyomon követhetik a következő hónapokban.

Közel 120 éve magasodik Budapest fölé a Budavári Palotanegyed egyik meghatározó látványossága, a turulszobor. Donáth Gyula alkotását 1905-ben, a Budavári Palota századfordulós építésének befejező szakaszában állították fel a Habsburg kapu díszes kerítésének sarkán. A budai Várat meghatározó hatalmas, bronzból készült alkotás a város fölé magasodva, karmai között kardot tartva, szárnyait repülésre készítve tekint méltóságteljesen a Duna felé. A magyar eredetmondák legendás madarát ábrázoló szobor a méretei miatt is tekintélyes:

magassága 10 és fél méter, a szárnyak végeinek egymástól való távolsága pedig 12 és fél méter. Kőből készült talpazatát a történelmi Magyarország címere díszíti.

Az alkotás több sérüléssel ugyan, de átvészelte a második világháborút, azóta kisebb javítások történtek rajta, azonban az állapota mára jelentősen leromlott. A Nemzeti Hauszmann Program keretében most teljeskörűen restaurálják a turulszobrot. A nemrég felújított Mátyás kútja bronzszobraihoz hasonlóan a szakemberek patinamegőrző tisztítást és restaurálást hajtanak végre, a turul bronz felületeinek sérüléseit is kijavítják, a szobor belső vasvázát pedig megerősítik. A munkát a Savoyai teraszon felállított szabadtéri restaurátor-műhelyben végzik el a szakemberek, majd a monumentális művet megszépülve állítják vissza eredeti helyére.

A turulszobor mellett található Habsburg kapu, a díszkerítés és a hozzájuk tartozó lépcső is jelentősen megsérült a második világháborúban. A károk helyreállítását az 1970-es és 1980-as években elvégezték, azonban az elmúlt évtizedek is nyomot hagytak rajtuk. Az állapotuk sokat romlott, így halaszthatatlanná vált a teljes felújításuk. Az eredetileg Jungfer Gyula műhelyében készült Habsburg kapu kőelemeit is megtisztítják, kijavítják a repedéseket és a felületi hibákat, valamint felújítják a díszes, kovácsoltvas szerkezetet.

A munkálatok ideje alatt a Habsburg kapun és a Halászó gyerekek teraszon átsétálni nem lehet, ezért egy ideiglenes járdát építenek, amelyen keresztül a Savoyai terasz majd továbbra is kényelmesen megközelíthető marad.

A videó itt látható: https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZ6lwkZNlPKhI438VLGj43W3EbawSfjE0p7 Forrás: Várkapitányság NZrt.

Nyitókép: Karasz