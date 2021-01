Lánchíd: nem tudni, melyik lesz az a 18 hónap, amikor nem használható

A sikertelen első után másodjára végül sikeres közbeszerzési eljárás után várhatóan februárban kezdődik a Lánchíd felújítása, amely 2023 őszén érhet véget – mondta Tüttő Kata városüzemeltetési főpolgármester-helyettes az InfoRádióban.

"Az első eredménytelenül zárult, hiszen 35 milliárd forint volt az a legolcsóbb ajánlat, amelyre a Fővárosi Önkormányzat szerződést köthetett volna. Ez az összeg nem állt akkor rendelkezésre, mert akkor 17 milliárd forint volt a főváros félretett pénze, hatmilliárdos állami ígérvénnyel. Ezért indult el egy újratervezése a Lánchíd-felújításnak, új egyeztetések is folytak, új közbeszerzést is kiírtunk, ami már csak a híd felújításáról szólt, ennek az eljárásnak lett most vége hosszú hónapok után" – idézte fel Tüttő Kata.

Az érvényes ajánlattevők közül a legolcsóbbal fog szerződést kötni a BKK.

A felújítás 30 hónapig tart majd, ebből 18 hónap az, ami a Lánchíd teljes lezárását jelenti a forgalom elől, de a startidőpontja ennek a 18 hónapnak még nem látszik pontosan. A munka 2023 őszére fejeződik be – ígéri a városvezető, aki tudja, nem lesz ez egyszerű időszak a budapestieknek sem.

"Több beruházás is zajlik egymással párhuzamosan az érintett területen is, hiszen már

zajlik a 3-as metró felújítása, korlátozott az autóforgalom, és

várhatóan a rakparton is elkezdődnek munkálatok, a Fővárosi Vízművek fog dolgozni egy halaszthatatlan főnyomócsőcserén"

– sorolta.

Mint elárulta, a Lánchíd-felújítás költségének egynegyede örökségvédelmi feladat; sok új kandelábert kell feltenni a hídra.

A közvilágítás és a díszkivilágítás is megújul, ez is "egymilliárdos tétel".

A Lánchíd "lánca" mindazonáltal nem újul meg, itt csak karbantartásra kerül sor.

"Nyilván a legszerencsésebb a Lánchíd esetében az újjáépítés lett volna,

a mostani felújítás nagyjából 25 évvel hosszabbítja meg a híd életét;

a Lánchíd újjáépítése tehát még az én életemben még mindenképpen el kell, hogy induljon" – vélekedett Tüttő Kata.

Kiemelte: a Városháza továbbra is várja, hogy a kormány teljesítse az ígéretét a 6 milliárdos állami támogatásról. Addig is a Lánchíd felújítása hitelből fog megvalósulni - közölte Tüttő Kata.

Reagált arra is, amit a felújítással kapcsolatban Fürjes Balázs Budapest- és agglomerációfejlesztési államtitkár nyilatkozott, miszerint a Tarlós István főpolgármesteri időszakában megkezdődött közbeszerzési eljárások alapján akár 5 milliárd forinttal is olcsóbb lehetett volna a beruházás, mint amilyen drága most lett.

"Nem tudom, miért mond Fürjes Balázs olyat, amiről tudja, hogy nem úgy van. Az előző közbeszerzési eljárás során az előző városvezetés összedrótozta a Lánchíd felújítását a villamosalagút felújításával. Ehhez lett volna szükség 35 milliárd forintra, de nem volt, csak 17, és a kormány által ígért 6. Most a szerződés egy 26 milliárd forint körüli összegről fog szólni, amiből körülbelül 6 milliárd forint az áfa." Budapesti Fidesz: ez elfogadhatatlan! A budapesti Fidesz elfogadhatatlannak tartja, hogy egy év alatt több mint 25 százalékkal emelkedjen a Lánchíd felújításának ára ugyanazon műszaki tartalom mellett.



A budapesti Fidesz Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben emlékeztettek, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy eredményesen zárult a Lánchíd felújításának közbeszerzési eljárása. Pontosan ugyanazt a céget hozták ki nyertesnek, amely a korábbi, még Tarlós István főpolgármestersége idején kiírt pályázaton is a legkedvezőbb ajánlatot tette. "Csakhogy akkor még ötmilliárd forinttal kevesebbért vállalta ugyanazt" – fűzték hozzá.



Mint írták, ez a cég az, amelynek karácsonyi partiján Tüttő Kata főpolgármester-helyettes is kiemelt vendég volt, és ez az a cég, amelyért Karácsony Gergely főpolgármester "személyesen aggódott", amikor a Közbeszerzési Hatóság szabálytalanság miatt visszadobta a tavaly nyári kiírást.



Egy év alatt "Karácsonyék mindösszesen arra voltak képesek", hogy a korábbi tervekkel ellentétben kivették a Váralagút és a pesti oldalon lévő villamosalagút megvalósítását, és a tendert csak a Lánchídra írták ki – olvasható a bejegyzésben.



Megjegyezték, egyetlen új pályázó nem jelentkezett, az ár pedig "durván, indokolatlanul emelkedett". "Érdekes módon pont ötmilliárddal, amit a nyertes cég most előre meg fog kapni."



A BKK hétfői közlése szerint az A-Híd Zrt. újíthatja fel nettó 18,8 milliárd forintért a Lánchidat. A felújítási munkálatok elkezdése február végén, míg a műszaki átadás-átvételi eljárás, a munkálatok befejezése 2023 őszére történhet meg. A felújítás során a híd 18 hónapig a forgalom elől teljesen elzárt munkaterület lesz. (MTI)

