Operatív törzs: 3400-an kértek oltást az idősotthonokból

A világ számos országában beindult harmadik járványhullám ellenére továbbra is biztatóak a hazai koronavírusjárvány-adatok, egyre kevesebb az aktív fertőzött és a kórházban ápolt is, igaz, a halottak számában nem igazán tapasztalható markáns javulás, ami önmagában is indokolja, hogy az operatív törzs nap nap után összegyűljön és elmondja a friss tudnivalókat, például, hogy hányan kaptak már koronavírus-védőoltást. A napi járványadatokról bővebben itt.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a tájékoztatón elmondta, 166 olyan ember ellen intézkedtek a rendőrök az elmúlt napon, akik tettek a maszkszabályra, így annak bevezetése óta 19 695 emberrel szemben intézkedtek.

Az elmúlt napon 455 rendőri intézkedés történt a kijárási tilalom vagy a gyülekezés tilalma megszegése miatt, de

csak egyetlenegy kutyasétáltató nem tartotta be az 500 méteres korlátot.

Karanténadatok: 12 345 helyszíni ellenőrzés volt csütörtökön, 25 678 hatósági házi karantén van jelenleg elrendelve. 2725 ember ellenőrizhető mobilon.

Galgóczi Ágnes NNK-osztályvezető a tájékoztatón "a vakcináció ütemének haladásával" kezdett.

Eddig 130 ezer ember oltására való oltás érkezett Magyarországra, 106 ezer embert pedig már be is oltottak.

A hétvégén újabb mobil oltócsapatok érkeznek az idősotthonokba - jelentette be.

Arra kérte az egészségügyi dolgozókat, de mindenki mást is, hogy regisztráljon koronavírus-védőoltatásra,

a regisztráltaknak folyamatos tájékoztatást ígért e-mailben és a vakcinainfó portálon keresztül.

Kérdések - válaszok

- Hol tart a Szputnyik V vakcina engedélyezési folyamata?

- Tudományos együttműködés keretei között kaptunk vakcinákat Oroszországtól.

- Az idősotthonokban milyen ütemben zajlanak az oltások?

- Ezen a hétvégén a Moderna készleteiből folytatódik az oltás. 3400 fő jelezte előzetesen az oltási igényt.

- Milyen járványügyi szabályok vonatkoznak a központi írásbeli felvételikre, amelyek most jönnek?

- Lesz maszkszabály, a kísérő szülők pedig nem léphetnek be az iskola területére, a távolságtartás is szabály lesz, nem lesz tömeg.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt