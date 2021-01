Magyar György 2022-ről: kétfordulós legyen az ellenzéki előválasztás

Kétfordulós előválasztást javasol a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt személyének meghatározására –mondta az InfoRádiónak a Civil Választási Bizottság elnöke. Hozzátette, a koncepció még nincs teljesen kidolgozva és elfogadva, de jelentős többségi vélemény van róla. A többség szerint a miniszterelnök-jelölt személyének kiválasztásában a 2022-es országgyűlési választásokra a két forduló nagyobb hatékonyságot tud hozni – állítja –, és ezáltal valóban a legalkalmasabb ellenzéki kihívó lehet a jelölt.

A legitimitás, az aktivizálás és a tematizálás szempontjából is kétfordulós előválasztást javasol Magyar György. Az előválasztás biztosítja, hogy a választók maguknak érzik a jelöltet, hiszen így nem alakul ki bennük az a benyomás, hogy „zárt és füstös szobákban dőlnek el pártmegbeszélések alapján az alkalmassági kérdések”. Ez

aktivizálja őket, hiszen érzik, hogy ők is részesei a közéletnek

– érvelt az ügyvéd.

A harmadik fontos szempont a tematizálás. Magyar György elmondta, hogy az ellenzék hendikeppel indul, amikor a közvéleményt meg akarja szólítani, az előválasztás ezen a téren is jót tesz.

A Civil Választási Bizottság elnöke azt javasolja, hogy

az első fordulóban mindenki részt vehessen, aki, illetve akinek a jelölő szervezete úgy érzi, alkalmas erre a feladatra.

Az akár online, akár offline leadott szavazatok megmutatják, hogy az egyes jelölteknek milyen erejük van. Ha bekerül a döntőbe, tovább küzd a posztért, ha nem, álljon be a sorba, támogassa az ellenzéki jelöltet, ahogy ezt 2019 nyarán is történt a Civil Választási Bizottság szervezésében. „Így volt esélye akkor Karácsony Gergelynek a fővárosban, így volt esélye akkor a IX. kerületben a polgármesterjelöltnek” – emlékeztetett Magyar György a főpolgármester és Baranyi Krisztina másfél évvel ezelőtti önkormányzati választásokon aratott győzelmére. Magyar György arról is beszélt, hogy egy értéknyilatkozatban azt is rögzítenék, hogy akik alulmaradnak a miniszterelnök-jelölti versenyben, elfogadják az előválasztás eredményét és kiállnak a győztes mellett.

Szerinte az előválasztás remek esély arra, hogy ne a pártok mondják meg magukról, hogy mennyire erősek, milyen a támogatottságuk vidéken vagy éppen Budapesten, hanem a választók dönthessenek. A Civil Választási Bizottság elnöke szerint az előválasztáson részt vevő szavazók három kérdésben is kinyilváníthatnák a véleményüket, hogy ki a legalkalmasabb jelölt. Választhatnak

a helyi választási körzet jelöltjei közül,

a miniszterelnök személyét illetően,

és a pártok között.

A pártlistákról 93 ember jut a parlamentbe, úgy látja, az előválasztás a pártoknak a közös lista összeállításához is orientációt ad, hiszen a pártszimpátia világosan megmutatja, kinek mekkora a támogatottsága.

A manipulációról elmondta, hogy elvileg elképzelhető, hogy az előválasztást különböző erők megpróbálják befolyásolni. Ez ellen Magyar György szerint egyfelől az jelent védekezést, hogy ha sokan elmennek, mert a kormányoldal nem tud annyit trollt kiállítani, hogy érdemben befolyásolják az előválasztásokat, másfelől pedig az, hogy az online szavazáson a rendszer nem engedi meg, hogy egyvalaki többször szavazzon.

Az is kiderült, hogy támogatja a Momentum azon javaslatát, hogy

minden olyan magyar állampolgár részt vehessen az előválasztáson, aki a 2022-es országgyűlési választásig betölti a tizennyolcadik életévét.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán