Müller Cecília: ez fog történni az oltás beadásakor

Már csökken az aktív fertőzöttek és a napi új regisztrált koronavírusos betegek száma, de még mindig nagyon sokan halnak meg a fertőzés okozta szövődményekben, szerdára virradóra ez a szám 154 volt. (Napi adatok ITT.) Ezért indokolt volt, hogy még szerdán is megtartsa napi online tájékoztatóját az operatív törzs, egy elhúzódott ülés után.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi adatokat elemezve kijelentette, az új fertőzöttek száma csökkenő tendenciát mutat.

"A mintaszámunk meghaladja a 2,5 milliót. Sajnos továbbra is vannak elhunytjaink" - folytatta. "Kicsit itt is látunk csökkenő tendenciát, de figyelve a környező országokat, azt láthatjuk, hogy újra emelkedik a fertőzöttek száma, ezért vigyázni kell" - figyelmeztetett, hozzátéve még, hogy a lélegeztetőgépen lévők száma is csökkenést mutat.

Az elmúlt 24 órában

meghalt egy 29 éves fiatal,

a legidősebb elhunyt 100 éves volt.

"Az ünnepek alatt készülünk a vakcina fogadására, készül a 25 hely, amely belép a védőoltás beadására, országszerte biztosítva lesz az oltás lehetősége" - húzta alá.

A vakcina 26-án érkezik (Pfizer), de ekkor még csak egy jelképes mennyiség,

10 ezer vakcinát kap minden EU-tagállam.

Az elsők - mint ismert - az egészségügyi dolgozók.

Nagynak nevezte a Vakcinainfó bő 300 ezres érdeklődői számát a koronavírus-oltásra.

Magyarországon van már a vakcina

alkalmazási leirata

is, rengeteg információt tartalmazva az oltásról magáról és a beadásáról egyaránt, minden benne van, amit a betegnek és az orvosnak tudnia kell.

"Egészséges személyek fognak oltakozni, először ki kell töltenie egy kérdőívet, hiszen vannak olyan betegségek, amelyek mellett nem lehet beadni az oltást" - mutatott rá. A tájékoztatásnak része egy beleegyező nyilatkozat, ezt követően lehet beadni a védőoltást, majd a dokumentáció következik. Utána 20 perc megfigyelés jön még.

Minden beoltott kap egy oltási kártyát, hogy visszakövethető legyen a beadott vakcina.

21 nap elteltével minden oltott értesítést kap arról, hogy mikor kell megkapnia az ismétlő oltást.

A vakcinát a deltaizomba fogják beadni, kicsi fájdalom, bőrpír, duzzanat jár vele, ritkán bedagadhat a nyirokcsomó vagy járhat még izomfájdalommal is. Oltást követően pihenés javasolt, kemény fizikai munka ellenjavallott.

Várandósoknak egyelőre nem ajánlják az oltást,

és azoknak sem, akik most terveznek babát a következő 2-3 hónapban.

Müller Cecília elmondta még, hogy az ünnepeket követően már folyamatos lesz az oltások szállítása.

"Kérem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, Magyarországon talán nem kell sokakat meggyőznöm erről" - mondta még, megítélése szerint a védőoltásokkal szembeni bizalom magas itthon.

Bejelentette ezen kívül, hogy az óvodai-iskolai dolgozók számára online jelentkezési lehetőséget biztosítottak december 30-ig tesztelésre. 99 mintavevő ponton lehet tesztelni, január 2-3-án lehet élni ezzel a lehetőséggel, így

a tanárok, iskolai dolgozók úgy mehetnek vissza dolgozni, hogy ismerik az állapotukat.

Ismert, korábban az ő körükben 2 százalékos pozitivitást találtak az áttesztelés során.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a rendőrségi számokról beszélt.

15 408 esetben hajtottak végre már maszkügyi intézkedést a kötelező viselés óta, az elmúlt huszonnégy órában több mint 200 emberen nem volt szájmaszk közterületen.

A novemberi kijárási korlátozás bevezetése óta 16 113 szabályszegővel szemben kellett intézkedni este vagy hajnalban.

Mobilon keresztül 3926 ember karanténos ellenőrizhető.

Kérdések - válaszok

- A fertőzésen átesett betegek számára ajánlott-e kontrollvizsgálat?

- Akinél legalább középsúlyosan zajlott, nekik mindenképpen, tudomásunk szerint vissza is hívják a betegeket a kezelőorvosok.

- Mi a helyes eljárás, ha ügyeleti időben kell sürgősségi ellátást igénybe vennünk?

- Ha koronavírusra gyanakszunk, a háziorvost kell hívni, ő értesíti az Országos Mentőszolgálatot. Ügyeleti időben a háziorvosi ügyeleti szolgálatot kell hívni, ha kifejezetten sürgős ellátás szükséges, hívni kell a mentőt. (107 vagy 112 - a szerk.)

- Milyen szabályok vonatkoznak a szentesti tartózkodásra az utcán?

- Megengedett a közterületen való tartózkodás,

csoportosulás, gyülekezés tilos.

- Már az első vakcina védettséget ad? Mi a teendője annak, aki az első és a második vakcina között fertőződik meg?

- A védetté válás egy folyamat. Elindul az immunrendszer munkája, termeli az ellenanyagot a szervezet.

A második oltást követő 7. nap tájékára alakul ki a teljes védelem.

Ha valaki elkapna egy fertőző megbetegedést a két oltás között, akkor nincs második oltás, meg kell várni a betegség lezajlását.

A következő tájékoztatót december 28-án tartják.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Semmelweis Egyetem