Senki sem használja az ingyenes éjszakai parkolókat

A kormány második hullámos járványügyi intézkedéseinek egyike – a tavaszi döntést megismételve – ismét ingyenessé tette az addig fizetős közterületi parkolóhelyeket. Ennek következményeként a belvárosok napközben belefulladtak az autótengerbe, Karácsony Gergely főpolgármester, felhívással fordult a bevásárlóközpontokhoz, a nagy áruházláncokhoz, hogy parkolóikat, mélygarázsaikat tegyék ingyenessé a kijárási korlátozások idejére, este 19 és reggel 6 között.

Pár napon belül lépett a kormány és 19 órától 7 óráig ingyenes parkolóhelyek biztosítására kötelezte a kereskedelmi célú intézmények és a költségvetési szervek vezetőit november 23-án 19 órától.

A Vezess megkérdezett több olyan magáncéget és állami intézményt, amelyek Budapest legzsúfoltabb részein rendelkeznek parkolókkal.A Westend arról számolt be, hogy napi szinten csak néhány olyan autós látogatója van, aki kizárólag este 19 és reggel 7 között használja a parkolót. Az arányuk csak ezrelékben mérhető az ország egyik legnagyobb parkolójában, pedig a belváros tőszomszédságában található, és délelőtt 11-ig ingyen parkolhatnának védett, akár fedett helyen. Az üzemeltetőnek milliós nagyságrendű bevételkiesést okoz, hogy a karácsony előtt bevásárlási szezonban már 19 órától ingyenes a parkolás.

Az V. kerületi Bankcenter alatti négyszintes mélygarázsát üzemeltetőjének „nincs tapasztalata” este ingyen betérőkről, a budai Allee pedig mindössze annyit válaszolt, hogy „tájékoztatja” az autósokat a változásról.

Az állami intézmények felszíni parkolóit is használhatják az autósok. A képviselői Irodaház parkolóját – vélhetően a lakóépületektől való távolság miatt – eddig nem kívánta senki igénybe venni. Hasonló tapasztalatokról számolt be a budai oldalon működő Külgazdasági és Külügyminisztérium is. Szabaddá tették a felszíni parkolóhelyeket, de az első héten elenyésző számú gépjármű vette igénybe ezt a lehetőséget.

A hét óra előtt nem távozó autósok a Westendben fizetik a napközbeni díjat, hasonló a helyzet a többi kereskedelmi célú mélygarázsban, parkolóházban, bevásárlóközpontban. Rosszabbul járhatnak az állami intézmények helyeit reggel 7 után még mindig foglaló autósok: a külügynél a Készenléti Rendőrség munkatársai intézkednek, míg a Képviselői Irodaháznál az Országgyűlési Őrség.

