A régészeket is meglepte, hogy mire bukkantak a Citadellánál

Hosszú évek elhanyagoltsága után újul meg a Citadella és környéke: 2022-re Budapest egyik legszebb közparkja jön létre az erőd falai között – mondta el az InfoRádiónak Kőrösi Gábor.

"Felújítjuk a teljes falszakaszt, egy évvel később pedig a nyugati ágyútoronyban egy hiánypótló, izgalmas, vonzó, inspiráló kiállítást nyitunk meg, mely a magyarság szabadságküzdelmeit mutatja be A szabadság bástyája címmel" - fejtette ki.

A Citadellánál állapotfelméréssel és régészeti feltárással kezdődtek meg a munkák, melyek eredményeképp értékes és izgalmas leletekre is bukkantak a régészek.

"Találtunk kelta kori kerámiákat, ezek a legrégebbi leletek, de előbukkant a föld alól római kori érem és török kori akcsa is. I. Ferdinánd magyar király érméjét is rejtette a föld különböző használati tárgyak, agyagpipák és puskagolyók mellett. Találtunk egy jóval nagyobb leletet is:

egy 1200 kilós, első világháborús ágyútalpat.

Vélhetően 1918 őszén, 1919 tavaszán kerülhetett ide. Ez a különleges lelet a Hadtörténeti Múzeumba kerül, amint sikerül egy speciális eszközzel kiemelni a föld alól" - sorolta a megtalált tárgyakat Kőrösi Gábor. Az ágyútalp megtalálása a szakavatott régészeknek is meglepő volt, főként, mivel a területet nem először vizsgálták már.

Mindezen túl az 1815-től körülbelül ötven éven át itt működő Csillagda falrészleteire is rátaláltak, erre a leletre ugyanakkor számítottak a régészek. Ennek köszönhetően most már pontosan tudják azt, hol helyezkedett el a valaha kifejezetten elismertnek számított csillagvizsgáló.

A Citadellánál már kisebb esélyt látnak meglepő leletek előkerülésére, de a budai Várban szintén a Várkapitányság által végzett felújítások során még előkerülhetnek különlegességek Kőrösi Gábor szerint. A Citadella története A citadella szó fellegvárat jelent.

A Gellérthegy tetején magasodó erődöt az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése után, 1854-ben építtette ide a Haynau.

Jól védhető erődrendszert akartak kialakítani a főváros körül, ám ez végül sosem készült el, részben mert Komáromban épült meg végül védőbástya, részben pedig a kiegyezés miatt.

A Citadella az elnyomás és a zsarnokság szimbóluma volt kezdetben, majd falát megbontották, jelezve, hadászati szerepe véget ért.

A második világháborúban még volt szerepe a harcokban, de a hatvanas évektől inkább már turisztikai célpont.

A terület hat éve elhagyatott és zárt.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd