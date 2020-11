Több ezer pedagógus kaphat felmentést

Nem csak a középiskolai tanároknak lesz lehetőségük otthonról tanítani a következő hetekben. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár bejelentése szerint az alsóbb évfolyamokon tanítók közül is digitálisan oktathatnak azok, akiknek krónikus betegségük van, és emiatt nem vállalják a jelenléti munkát – írja a Magyar Nemzet.

További feltétel, hogy legyen meg a szükséges digitális háttér és

az adott időszakban biztosítsák a gyerekek felügyeletét az iskolában.

„Értelemszerűen nincs nyilvántartásunk a pedagógusok krónikus betegségeiről, de a korosztályos statisztikák alapján többezres nagyságrendről van szó” – közölte a lappal az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A digitális átállásra jogosító betegségek körét a szaktárca által 2020 nyarán kiadott Covid–19-kézikönyv határozza meg, idetartoznak például a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a daganatos betegségek.

A Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke úgy nyilatkozott: egyelőre nincsenek becsléseik arról, hogy hány pedagógust érinthet a napi iskolába járás alóli felmentés. Horváth Péter egyúttal arra figyelmeztetett,

ha sok kollégát érint a lépés, akkor az problémát jelenthet a feladatellátásban,

hiszen például egy alsó tagozatos osztályhoz mindenképp kell felügyelet a tanteremben, miközben a tanáruk otthonról online órát tart.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke szerint a karanténban lévők nagy száma miatt sok iskolában már most is túlterheltek a nevelők, de ezen lehetne segíteni. Az érdekvédő szerint ahogy az orvostanhallgatók jelenleg részt vesznek a betegellátásban, a pedagógusképzésben is el lehetne képzelni hasonlót: az utolsó éves hallgatók besegíthetnének az oktatásba, a diákok felügyeletébe.

