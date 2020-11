A kormányoldal és az ellenzék között a járványadatokban sincs konszenzus

Gulyás Gergely: a magyar egészségügy felkészült mindenki ellátására

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a magyar egészségügyi rendszer felkészült, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb betegszám esetén is képes legyen mindenkinek ellátást biztosítani.

Kiemelte: a rendszerváltoztatás óta másodszor fordul elő, hogy Magyarországon rendkívüli jogrendet rendeltek el, ennek 90 napos meghosszabbításához az Országgyűlés megadta a hozzájárulását.

A kormánynak ebben az időszakban is rendszeresen be kell számolnia a járvány elleni védekezésről, így láthatja mindenki, hogy az Országgyűlés működik - mondta. Hozzátette: fontos, hogy most ne lessen olyan hazugságokat terjeszteni, hogy a parlament nem ülésezik, hiszen ellenőrzi a kormány intézkedéseit és a törvényalkotásban is részt vesz.

Gulyás Gergely közölte: a járvány második hulláma idején világszerte és Magyarországon is rosszabbak a számok, de a kormány az elmúlt hónapokat arra használta fel, hogy felkészüljön, és a védekezéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak.

A miniszter a fertőzöttek és az elhunytak számát ismertetve azt mondta: Magyarország jobban áll az európai átlagnál. Az EU-ban egymillió főre 481 elhunyt jut, Magyarországon pedig 317.

Megjegyezte: Magyarországon 84 652 fertőzött van vidéken és 25 604 Budapesten, tehát az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 110 ezret.

Kitért arra: 7236 embert ápolnak kórházban, 582-en szorulnak lélegeztetőgépre. Kórházi ápolásra 32 gyermek szorul, közülük egy sincs lélegeztetőgépen - tette hozzá.

Gulyás Gergely elmondta: koronavírusos betegek ellátására alkalmas szabad kórházi ágyból 13 049, intenzív ágyból pedig 1634 van. Ez az ágyszám bővíthető, 32-34 ezer ágy a kórházi rendszeren belül áll rendelkezésre, és ha szükséges, új kapacitások is megnyithatók - magyarázta.

Arról is beszélt, hogy naponta 20 ezer körüli a PCR-tesztek száma, ebben a gyorstesztek nincsenek benne.

A tárcavezető köszönetet mondott a védekezésben részt vevőknek.

A gazdasági helyzetet illetően kifejtette: az év elején 4 százalékos növekedést vártak, de 5-7 százalék közötti recesszióval kell számolni, a járvány nyolc, töretlen gazdasági növekedést hozó évnek vetett véget. 2010-ben egy ilyen helyzet térdre kényszerítette volna az országot, azonban az ország most képes gondoskodni magáról - hangsúlyozta.

Gulyás Gergely közölte: az uniós átlagos munkanélküliség 7,4 százalék, Magyarországon ez az adat 4,7 százalék. Szeptemberben csak 24 ezerrel dolgoztak kevesebben az egy évvel korábbi helyzethez képest.

Úgy értékelte, mindez a magyar gazdaság ellenállóképességét bizonyítja és igazolja a kormánynak a munkahelyek védelmében hozott intézkedéseit. A munkaerőpiac helyzete stabil, de sokan kerültek nehezebb helyzetbe, és a kormány - egyebek mellett adó- és járulékkedvezményekkel - segít nekik. Hozzátette: csaknem 4,5 millióan dolgoznak a járványhelyzet közepén, míg ez a szám 3,6 millió volt 2010-ben.

Frakcióreagálások

DK: pánikkormányzás folyik

Arató Gergely (DK) szerint a kormány nem tudott felkészülni a koronavírus-járvány második hullámára, nyáron, amikor megelőző lépéseket kellett volna tenni, "jachtoztak, balatonoztak és meccsre jártak". Cserben hagyták az országot, és ennek a következménye a mostani pánikkormányzás, kapkodás - fogalmazott.

A kormány nemzetközi összehasonlításait hamisaknak, a közzétett adatokat megbízhatatlanoknak nevezte, hozzátéve, hogy amikor "össze-vissza beszél a kormány az adatokról", az emberek minimális bizalma is elvész. "Nem ér ennyit a sikerpropaganda" - fogalmazott, azt követelve, hogy minden részletes adatot hozzanak nyilvánosságra.

Párbeszéd: Orbán emberek tízezreinek életét akarja beáldozni, mert félti a hatalmát

Szabó Tímea (Párbeszéd) arról beszélt, hogy még mindig a harmadik legrosszabb halálozási mutatókat produkálja Magyarország európai viszonylatban. A nyár elején már lehetett tudni, hogy egy durva őszi hullám várható, Orbán Viktor azonban semmit nem tett a felkészülésért, inkább a Párbeszédet szidták a kormányoldalon.

Úgy fogalmazott: a kormánypártok "verik a mellüket", mennyi lélegeztetőkészüléket vásároltak, csak közben a gépek mellett nincs elég orvos, ápoló. Orbán Viktor emberek tízezreinek életét akarja beáldozni, mert félti a hatalmát - jelentette ki, válságkezelő alapjövedelem bevezetését sürgetve.

LMP: a kormány nem készült fel a második hullámra

Keresztes László Lóránt (LMP) rendkívül rossznak nevezte a helyzetet, amely szerinte köszönőviszonyban sincs a kormány által közöltekkel. Idézett egy pécsi professzort, aki egyebek mellett azt mondta, nincsenek elegen a feladathoz.

A kormány nem készült fel a második hullámra - jelentette ki, hozzátéve, a kabinet késlekedve hozott meg intézkedéseket. Hol vannak az orvosbéremelést gazdaságilag megalapozó döntések? Mikor hoznak a legnehezebb helyzetbe került családokat támogató intézkedéseket? - sorolta a kérdéseit, bírálva az önkormányzatokat sújtó elvonásokat is.

Jobbik: ad hoc döntéseket hoz a kormány

Szilágyi György (Jobbik) azt mondta, a kormány az első és a második hullám között nem tett semmit, "elmentek az Adriára nyaralgatni". Tudták, hogy humánerőforrás-hiány van az egészségügyben, mégsem léptek - tette hozzá. Hiányolta a tervszerűséget, azt mondta, hogy a döntések ad hoc jellegűek. Azt is nehezményezte, hogy átlagosan 3 napot kell várnia egy koronavírus-gyanús embernek a tesztelésre. Ma már a járvány irányítja a kormányt, és nem fordítva, az embereket magukra hagyták, az állami statisztikának pedig nem lehet hinni, amire példaként említette, hogy vasárnap kevesebb tesztet végeztek, mint amennyivel aznap nőtt a fertőzöttek száma.

MSZP: a kormány játszik az emberek életével

Tóth Bertalan (MSZP) szerint amit a kormány tesz, az "játék a számokkal", de ami sokkal tragikusabb, "játék az emberek életével". Nyáron mi a fenét csináltak, miért nem készítették fel az embereket és az egészségügyet? - kérdezte, úgy értékelve, hogy hamis biztonságérzetet teremtett a kabinet. A laboratóriumnak tekintett Ausztria védekezésben Magyarország előtt jár - mondta. Arról is beszélt, hogy a kormány szűkmarkú, keveset ad az embereknek, a munkanélküli ellátás mind idejében, mind összegében megalázóan kevés. Az "oligarcháikat" azonban több ezer milliárd forinttal támogatják meg - tette hozzá.

KDNP: a kormány a magyarok életének megóvásáért és a gazdaság talpra állításáért dolgozik

"Kicsit szerényebben!" - mondta Simicskó István (KDNP) az előtte felszólaló ellenzéki képviselőknek, azt kérdezve tőlük, ők hány válságot és milyen módon oldottak meg. 2010 előtt a baloldal összes válságkezelése kudarcba fulladt - jegyezte meg. Hangsúlyozta: a kormány a magyar emberek életének megóvásáért és a gazdaság talpra állításáért dolgozik.

Simicskó István a járvány első hullámában folytatott védekezést sikeresnek nevezte, kiemelve, hogy a napokban ismét szigorú intézkedéseket vezettek be, mert minden élet számít. A magyar egészségügy felkészült a járvány második hullámára - jelentette ki, megjegyezve: az ország első a lélegeztetőkészülékek számát, és a harmadik a kórházi ágyak számát tekintve az EU-ban. A szigorítások a járvány terjedésének lassítását célozzák.

Fidesz: fejezzék be a "halálkampányt" a baloldalon!

Kocsis Máté (Fidesz) azt kérte a baloldali képviselőktől, fejezzék be az ízléstelen "halálkampányt". Szerinte a baloldalnak egyetlen célja a pánikkeltés. "Maguk egész nyáron áramlopással voltak elfoglalva meg kokainozással."

A kormány összefogást kért a baloldaltól, amely ehelyett meg akarta akasztani az érettségit, hazudott a betegek számáról, román és orosz lepukkant kollégiumok és laktanyák fotójával ábrázolta a magyar egészségügyet, rémhíreket terjesztett a védőfelszerelésekről, majd a népjóléti bizottság elnöke, Korózs Lajos (MSZP) hamis halálozási statisztikát tett közzé - sorolta, megjegyezve, hogy most pedig a járvány elleni védekezésről hazudó baloldal kér hiteles tájékoztatást.

Azt is mondta, hogy amikor összefogásra lett volna szükség tavasszal, a baloldal nem szavazta meg a koronavírus elleni törvényt, a veszélyhelyzet-meghosszabbítást, most pedig egység helyett - elsősorban a DK-sok - "náci férgeknek neveznek bennünket", és "azt várják, hogy a miniszterelnök megdögöljön". "Ez a szeretetkampány, amit Gyurcsány Ferenc elindított?" - kérdezte.

Miniszteri viszonválasz

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter viszonválaszában kiemelte: ha azt nézik, hogy az egyes országokban kik számítanak elhunytaknak, akkor vannak különböző statisztikák ugyan, de Magyarország az, ahol mindenkit beszámítanak, függetlenül attól, hogy mi volt a halál oka, ha egyébként koronavírus-fertőzött volt.

Annak ellenére, hogy a magyar módszertan a legkedvezőtlenebb, Svédországban az egymillió főre vetített halálos áldozatok száma nem 317, mint Magyarországon, hanem 597. Franciaországban ez a szám 664, Olaszországban 751, Spanyolországban 861, Belgiumban 1239 - sorolta. Mi lenne, ha ezekben az országokban teljesítenének ellenzéki képviselői feladatokat? - tette fel a kérdést. A miniszter szerint nem lennének ilyen kritikusak, mert közelebb érzik magukhoz a belga, a spanyol, a svéd, az olasz vagy a francia kormányt, mint a magyart.

Rámutatott: valótlanságok sorát próbálják felróni a kormánynak, olyan idézeteket hozva, amiket soha senki nem mondott. Példaként Arató Gergely (DK) hozzászólását említette, eszerint Orbán Viktor azt mondta volna, hogy 50 százalék esély van arra, hogy ne omoljon össze a magyar egészségügy. Arató Gergely vagy tudja, hogy nem mond igazat, és akkor szándékosan hazudott, vagy el kellett volna olvasni a miniszterelnök nyilatkozatát. Rögzítette: a kormányfő azt mondta, ha semmilyen beavatkozás nem történik, akkor is 50 százalék, hogy a magyar egészségügy képes ellenállni annak a rendkívüli nyomásnak, amit a megbetegedések száma jelent. Ehhez képest az elmondottakat meghamisították, arra kampányt építettek.

Megjegyezte: a márciushoz képest ma Magyarországon többen dolgoznak a KSH adatai és az Eurostat számítási metódusa szerint. Az más kérdés, hogy - a szezonalitás miatt - 24 ezerrel kevesebben dolgoztak idén szeptemberben, mint tavaly szeptemberben. A miniszter aláhúzta: az unióban a munkanélküliség 7,4 százalék, míg Magyarországon 4,7 százalék.

Értékelése szerint az egészségügyi védekezésben az ország a komoly nehézségek ellenére jól teljesít, a lehető legtöbb életet tudják megóvni, a gazdaság területén talpon vannak, a munkahelyek jó részét is sikerült megőrizni.

Párbeszéd: gazdasági téren is utánozza Ausztriát a kormány!

Szabó Tímea (Párbeszéd) a kormányfő egyik televíziós interjúját idézte, szerinte Orbán Viktor azt mondta, az egészségügyi dolgozók csak a gépeket kezelik.

Érdekesnek nevezte a Gulyás Gergely miniszter által hivatkozott munkanélküliségi számokat. Úgy fogalmazott: lehet "hazudozni" a foglalkoztatási statisztikákról, de a KSH számai mást mondanak. Kitért arra, hogy a tavaszi időszakban 200 ezer munkanélkülire költött a kormány 200 milliárd forintot, és eközben Mészáros Lőrinc cégei 186 milliárd forintos állami támogatást kaptak. Ez nem gazdasági válságkezelés - hangoztatta.

Kitért arra is, hogy Ausztriában 90 százalékig pótolja az állam a kieső béreket, és arra szólította fel a kormányt, hogy ezen a téren is kövesse a szomszédos országot. Elképesztőnek tartotta, hogy tíz év kormányzás után azzal foglalkoznak, hogy az ellenzék mit szavaz meg és mit nem. Ha az ellenzék vagy ő álhíreket terjeszt, akkor miért nem indult egyetlen eljárás sem, vagy miért nem tettek feljelentést? - firtatta. Hozzátette: szerinte éppen a kormány az, amelyik hazudik.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: döntés született arról, hogy az egészségügyi dolgozók bére megduplázódik. Ezzel szemben a baloldali pártok fizetőssé tették volna az egészségügyet, és ha rajtuk múlik, ma minden koronavírusos betegnek fizetnie kellene az ellátásért. Utcára tettek rengeteg egészségügyi dolgozót - fűzte hozzá.

A munkanélküliségi adatokról elmondta: tény, hogy a baloldaliak által felmutatott 12 százalékról 4 százalék alá sikerült csökkenteni a munkanélküliséget, és azért dolgoznak, hogy ezt ismét elérjék.

Hangsúlyozta: a kormány az egészségügyi szakemberek javaslatát követi a döntések meghozatalakor, az ellenzék részéről ugyanakkor az hangzott el: "ez egy relatíve ártalmatlan járvány". A fő kérdés az, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy óriási terhelés alá kerüljön az egészségügy, ezért születtek meg az újabb védelmi intézkedések - mutatott rá.

Eközben Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon vagy az ATV stúdiójában kesereg, és hétfőn kora délután arról posztolt, ha ma lennének a választások, hányan támogatnák az ellenzéket - rótta fel. Önöket a hatalom, a választási szempontok érdeklik, miközben a magyar emberek millió a védekezéssel vannak elfoglalva - értékelt.

Hozzátette, az ellenzék folyamatosan akadályozta a védekezést, nem szavazott meg kulcsfontosságú védelmi intézkedéseket. Szabó Tímea elsővonalbeli szervezője és alakítója volt egy vaskos álhírkampánynak - mondta Dömötör Csaba, és felidézte, hogy a képviselő valótlanságot állított a halálozási statisztikákról, behozta az Országgyűlésbe az álmentős kamuvideóban szereplő hazugságokat.

Az álhír a nemzetközi sajtót is megjárta, a baloldal megturnéztatta - hívta fel a figyelmet az államtitkár, megjegyezve, hogy "egy ilyen ordas húzásnak" a Párbeszédben semmilyen következménye nem lett. Amíg nem kérnek bocsánatot, addig ne számítsanak nyitottságra morális kérdésekben a számonkéréseikkel összefüggésben - közölte. Összegzése szerint az ellenzék hazugságvárat épít, ahonnan ráront azokra az egészségügyi dolgozókra, akik a frontvonalban harcolnak.

LMP: a kormány hagyjon fel a törvénygyártási cunamival

Schmuck Erzsébet (LMP) azt tette szóvá, hogy még 24 óra sem telt el a rendkívüli jogrend parlament általi meghosszabbítása után, amikor a kormány közel negyven törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, ezek többsége pedig szerinte a közjavak lenyúlásáról és a hatalom megtartásáról szól. A gyorsuló koronavírus-járvány közepette a magyar kormány azzal van elfoglalva, hogy a választási szabályokat módosítja, nem annak érdekében intézkedik, hogy talpon maradjanak a bérből és fizetésből élők - tette hozzá.

Arra szólította fel a kormányt, hagyjon fel ebben a kritikus időszakban a törvénygyártási cunamival, koncentráljon az emberek életének megóvására és tisztes megélhetésének biztosítására. Azt kérte, a kormány vonjon vissza minden olyan javaslatot, amelynek nem a járványhelyzet kezelése a célja. Sürgette, hogy a koronavírus miatt karanténba kényszerülő egészségügyi és szociális dolgozóknak biztosítsák a teljes fizetésüket távollétük idejére.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára az elhangzottakat úgy értékelte, tavasszal az ellenzék azt az álhírt terjesztette, hogy az Országgyűlés nem működik, most ezt akarják elérni. Jelezte, az Országgyűlésnek működnie kell és a védekezés részleteiről a kormánynak be kell számolnia a parlament ülésén is.

Szerinte számtalan olyan kérdésről vitázik az Országgyűlés, amely a járvány elleni védekezéshez is kapcsolódik, ezek között említette a beruházások támogatását. Hozzátette: amikor a baloldalon gazdasági nehézséggel találkoznak, mindig megszorításokat és újabb terheket raknak a családok és a vállalkozások nyakába.

Közölte, a tárgyalt törvények hosszú távon meghatározzák Magyarország jövőjét, az erről szóló vitákat le kell folytatni.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán