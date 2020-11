Jöhet a harmadik sínpár a Déli körvasút kiépítésekor bővítendő fővárosi vonalra

A nyílt tenderfelhívást az ajánlatkérő NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben - szúrta ki a napi.hu. A feladatba nem tartozik bele a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése, viszont az arra építendő harmadik vágányt be kell kötni a hálózatba.

A felhívás kiemeli, hogy kiemelt szempont a környezetbarát, korszerű gépek igénybevételével történő építés, tekintettel a sűrűn lakott környezetre. A Hamzsabégi úti park térségében az igénybe vehető munkaterület maximális szélessége 6 méter 40 centiméter lehet. Depó a park területén nem létesíthető.

A kibővített vasútvonalon a megengedett sebesség 80, illetve 100 kilométer lesz óránként. A megépítendő vonalszakasz hossza 3690 méter. A nyertesnek a vonalszakaszon két új akadálymentes megállóhelyet kell építenie, egyet a Nádorkert, egyet pedig a Közvágóhíd térségében. El kell bontani és újra kell építeni a jelenlegi valamennyi hidat is.

A projekt része a Déli körvasút kiépítésének, amely során a Ferencváros-Kelenföld vonalon három új megálló épül majd. A XI. kerületi Nádorkert megálló a budai fonódó villamoshoz és az Infoparkhoz, a Soroksári út, Közvágóhíd környezetében lévő Danubius a dunaparti területekhez és a HÉV-hez, a Népliget megállóhely pedig az M3 metróhoz, az Üllői úthoz teremt közvetlen kapcsolatot.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a múlt héten számolt be róla a közösségi oldalán, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a Déli Körvasút legnagyobb kivitelezési tenderét.

A vasúti fejlesztés ellen civilek tiltakoznak, petíciót is indítottak, hogy a zöld terület ne csökkenjen és a vasúti sínek közelében lévő ingatlanok ne sérüljenek az építkezés és forgalombővülés miatt. Vitézy Dávid korábban az InfoRádió Aréna című műsorában megígérte, hogy mivel a Déli körvasút kivitelezése a sűrűn lakott budai területeket is érinti, figyelnek majd arra is, hogy a munkák az ott élők számára minél kisebb terhet jelentsenek.

