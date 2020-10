Digitálisra oktatásra állhatnak át az iskolák Bulgáriában

A bulgáriai iskoláknak engedélyezték, hogy digitális oktatásra álljanak át a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt - tájékoztatott a szófiai oktatási minisztérium hétfőn.

Az Európai Unió több tagállamához hasonlóan Bulgáriában is meredeken emelkedik a fertőzöttek száma: október eleje óta csaknem kétszeresére nőtt a napi új esetszám. A legfrissebb adatok szerint az országban 37 889 fertőzöttet regisztráltak mindeddig, és közülük 1094-en meghaltak. Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök koronavírus-tesztje is pozitív lett vasárnap.

Az oktatási minisztérium bejelentette: a legfertőzöttebb térségekben - például Szófiában - az iskolaigazgatók dönthetnek arról, hogy átállnak-e digitális tanrendre, ha a fertőzésszám vagy karanténkötelezettség miatt túl sok lesz a hiányzó. A minisztérium azt javasolta, hogy

először a középiskolák álljanak át az online oktatásra, a szakértők pedig azt, hogy a kisiskolásoknál csak akkor vezessék be a digitális oktatást, ha nem maradt más választás.

Bulgáriában nyilvános helyeken kül- és beltéren is kötelező a maszkviselés. A kormány arra kérte az embereket: tartsák be a távolságtartási szabályokat, hogy elkerüljék az egészségügyi rendszer túlterhelését. A bolgár orvosok között is egyre több a fertőzött.

Szófiában és több vidéki városban vasárnap két hétre bezártak a szórakozóhelyek, a kórházakban pedig elhalasztják a nem sürgős műtéteket, és megnövelik az ágykapacitást a koronavírussal fertőzöttek számára.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Vaszil Donev