Megrendítő interjút adott Benedek Tibor apja

Rónai Egon ATV-n jelentkező interjúműsorában a beszélgetés apropója az volt, hogy a nézői szavazatoknak köszönhetően a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész bekerült a “Halhatatlanok Társulatába”.

Rónai Egon a gyászáról is kérdezte Benedek Miklóst, aki úgy fogalmazott, „aki ezt nem élte át, az nem tudja, hogy ez mi. Nagy dolgot vesztettem el. Nincs is mellette olyan más, ami fontos lenne” – mondta és arról is beszélt, hogy az unokái hogyan dolgozzák fel édesapjuk elvesztését.

"Érdekes módon ők nagyon keményen bírják ezt. Nem is tudom, honnan vették ezt az erőt, szemben az én erőtlenségemmel” - mondta a színművész.

Benedek Miklós február óta nem volt színpadon, de most arról is beszélt, hogy hamarosan visszatér, méghozzá Spiró György Az imposztor című komédiájának főszerepében a József Attila Színházban.

Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó június 18-án, hosszan tartó, súlyos betegség után, 47 évesen hunyt el.

