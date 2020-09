Egyelőre tartja magát a sárga csekk

Az alacsony iskolázottságú vidéki nyugdíjasok szeretnek a leginkább sárga csekkel rezsit fizetni. A felsőfokú végzettségűek csaknem fele semmit sem fizet már így - derül ki a napi.hu számára a Pulzus Kutató által készített friss, reprezentatív közvélemény-kutatásból.

A lakosság csaknem háromnegyede használja még ezt a fizetési formát, hogy az adókat, rezsiszámlákat, büntetéseket és egyéb tételeket rendezze.

A népszerűségi listát a legfontosabb rezsiszámlák vezetik: a vízdíjat 48, az áramszámlát 46 százalék rendezi még így. A gázszámlát 34 százalék fizeti még ebben a formában, és majdnem ennyien rendezik így a biztosítási díjakat is. Az internet- és tévészámlát is csaknem a lakosság harmada sárga csekken fizeti, holott ahol van internet, ott nyilván más megoldások is szóba jöhetnének.

Az iskolai végzettség alapján is éles különbség van a sárga csekket használók és a rezsiszámlát más módon rendezők arányában. A felsőfokú végzettségűek 44 százaléka már egyetlen számlát sem fizet ezen az egyre elavultabbnak számító módon. A középfokú végzettségűek körében 29, az alapfokú végzettségűeknél pedig csupán 23 százalékos a csekket nem használók aránya.

Az is kiderül a felmérésből, hogy a budapestiek körében kopik ki a leggyorsabban a csekkes fizetés. A fővárosiak 38 százaléka már nem hajlandó postára járni a csekkekkel, miközben a községben élők mindössze 10 százaléka mondott már le teljesen erről a fizetési formáról.

