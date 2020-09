Mesterházy Attila: nem választás, csak szavazás jön az MSZP-ben

Mesterházy Attila az ATV Egyenes beszéd című műsorában azzal kapcsolatban hogy a szombati tisztújításon végül miért nem indul a párt elnöki posztjáért azt mondta, úgy érzi magát, mintha egy 100 méteres síkfutáson 90 méternél szóltak volna, hogy 1500 méter a táv, aztán a cél előtt megint szóltak volna, hogy ez galopp és szerezzen magának egy lovat.

Mesterházy Attila arról is beszélt, hogy szerinte Tóth Bertalan most magával versenyez, amit viccesnek és kaotikusnak tart. Azt nem mondaná, hogy megpuccsolták, de sok trükköt vetettek be, hogy az életét megnehezítsék.

Azt is megjegyezte, hogy Tóth Bertalant és Kunhalmi Ágnest tudja támogatni, ha megfelelő a politikájuk, de komoly gondok vannak, hiszen lefelezték a támogatottságukat.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a szocialistáknál lezárult a jelölés folyamata. Kunhalmi Ágnes választmányi elnök és Tóth Bertalan pártelnök a két társelnökjelölt. A koronavírus-járvány miatt online tartják meg szombaton a tavasszal elhalasztott, soron következő tisztújító kongresszust. A küldöttek a testületek tagjairól zárt listákon szavazhatnak, így egy-egy szavazással eldőlhet azok összetétele.

Listát kellett benyújtani a 15 fős elnökség, az újonnan felálló 5 fős felügyelőbizottság, valamint a szintén 5 fős fegyelmi tanács tagjairól.

Szekeres Imre, a jelölőbizottság vezetője közölte, a hétfő határidőig két lista érkezett, az egyik Kunhalmi Ágnestől és Tóth Bertalantól, a másik Havas Szófia egészségpolitikustól. Az első megfelelt a szabályoknak, a második azonban nem, mert a jelöltek közül sokan nem vállalták a jelölést.

Nem nyújtott be listát Mesterházy Attila volt pártelnök, akinek jelölést korábban támogatta a bizottság.

A választmányi elnöki posztra egy jelölt van: Hiller István, az Országgyűlés alelnöke.

A szombati kongresszuson elfogadják azt a választási programot, amelyet az MSZP vezetésének az ellenzéki pártokkal történő tárgyaláson képviselni kell. A kongresszust - amelyen 299 küldött, valamint több mint 200 meghívott vesz részt - a Zoom nevű programon tartják.



Az MSZP eredetileg nyáron tartotta volna kétévente kötelező tisztújító kongresszusát, de a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani a tisztújítást. Szeptember 20-án lejár a párt vezetőinek mandátuma, ezért nem halasztják tovább a tanácskozást,

Nyitókép: MTI/Kovács Attila