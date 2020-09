Nem lesz népszavazás a járványról

A kérdéseket Váradi Barna magánszemély nyújtotta be. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által világjárványnak nyilvánított új koronavírus okozta járvány nem minősül az alaptörvény szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapásnak, ezért erre hivatkozva a kormány nem hirdethet veszélyhelyzetet. Az NVB egyhangúlag úgy döntött, a kérdés nem hitelesíthető, mert a kérdés nem tartozik az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe, az alaptörvény szerint ugyanis a kormány jogosult a rendkívüli intézkedések bevezetésére. Emellett a kérdés burkolt alaptörvény-módosítást is tartalmaz, emiatt sem hitelesíthető.

A második kérdés azt tartalmazta, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki: emberiesség elleni bűncselekmény az orrot és szájat eltakaró arcmaszk használatától függővé tenni egyes jogok gyakorlását, többi között a tömegközlekedés használatát, a vásárlást, szolgáltatások igénybevételét. Ennek hitelesítését szintén egyhangú döntéssel tagadta meg az NVB. A bizottság szerint a kérdés az alaptörvény burkolt módosítására irányul, mert a kérdés népszavazási jóváhagyása akadályozná az állam élet- és egészségvédelmi kötelezettségét, emellett nem felel meg az egyértelműség követelményének sem.

A harmadik kérdés arra vonatkozott, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, emberiesség elleni bűncselekménynek minősül "a génmódosított nukleinsav alapú vakcina igénybevételének kötelező előírása". Ennek hitelesítését szintén egyhangú döntéssel tagadta meg az NVB, mert ez is akadályozná az állam élet- és egészségvédelmi kötelezettségének teljesítését. Emellett az NVB álláspontja szerint ez a kérdés sem felel meg az egyértelműség követelményének.

Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük 15 napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriához.

