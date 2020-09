Birtokba vehető Budapest legsokoldalúbb új sportcentruma – képek

Birtokba veheti a lakosság a Városligeti Sportcentrumot, Budapest legsokoldalúbb, új sportközpontját, közölte a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Több mint tizenkét sportágat lehet kipróbálni az említett terülten, köztük természetesen a legalapvetőbbeket, mint a futás, a labdarúgás, vagy éppen a kosárlabda, amelyek miatt eddig is sokan érkeztek a Ligetbe, most azonban

XXI. századi körülmények között űzhetik a kedvenc sportjukat az ide látogatók

– tette hozzá Gyorgyevics Benedek. Budapest, 2020. szeptember 2. A Liget Budapest Projekt részeként elkészült új Városligeti Sportcentrum műfüves labdarúgópályája a sajtóbejárás napján. MTI/Szigetváry Zsolt

Hiszen, mint folytatta, a konkrét fejlesztések mellett öltözővel, mosdóval és hamarosan egy frissítő ponttal, egy büfével is bővül a terület. A teqballtól kezdve a sakkon át, egészen az extrém sportok kedvelőinek szánt BMX-pályával, mászófallal, és egy igazi különlegességnek számító pumptack pályával, valamint egy, a nagyobbaknak szóló játszótérrel egy sportélményközpont, ami itt létrejött – fogalmazott a szakember. Budapest, 2020. szeptember 2. A Liget Budapest Projekt részeként elkészült új Városligeti Sportcentrum röplabdapályája a sajtóbejárás napján. MTI/Szigetváry Zsolt

Gyorgyevics Benedek arra is kitért, hogy a közeljövőben milyen elemeit végzik el a Városliget rekonstrukciójának.

„Hamarosan egy újabb kutyás élményparkkal, egy kis botanikus kerttel, növényritkaságokat is felvonultató parkrésszel, egy promenáddal, amely a Dózsa György út mellett, az Ajtósi Dürer sortól egészen a Műcsarnokig végigfut, bővül a park – sorolta. – Természetesen gondolunk az autóval érkezőkre is, ezért egy 800 fős mélygarázs a hónap végéig a nagyközönség számára átadásra kerül. De a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza kivitelezése is jó ütemben halad, úgyhogy 2021 év végén, 2022 év elején az említett kulturális attrakciók is megnyílnak” – ismertette.

Budapest, 2020. szeptember 2. A Liget Budapest Projekt részeként elkészült új Városligeti Sportcentrum kondiparkja a sajtóbejárás napján. MTI/Szigetváry Zsolt

Eközben Horváth Csaba zuglói polgármester azt kérte,

a kordonokat bontsák el, és adják vissza a Városligetet a budapestieknek.

„Évek óta körbe van kordonozva a Városliget, és látványosan kicsi, kevés munka történik ezzel összefüggésben – vélekedett. – Tulajdonképpen kertészeti munkák miatt van formálisan körbezárva a Liget, és nagyon sok terület elzárva. Olyan munkák miatt, amelyek néhány hét alatt befejezhetők lettek volna. A kormány azt mondta nagyjából tíz hónappal ezelőtt, az önkormányzati választások után, hogy semmi nem épül, amihez a budapestiek, illetve a Fővárosi Közgyűlés nem járul hozzá, ehhez képest csak befejezték a folyamatban lévőket, sőt, éppen a napokban tudhattuk meg, hogy az eredetileg 23 milliárd forintosra tervezett Nemzeti Galériában most már 76 milliárd forintnyi beruházási értéket látnak – hívta fel a figyelmet az ellenzéki politikus. – Abban az esetben, ha a kormány mégis a Nemzeti Galéria megépítése mellett döntene, akkor

haladéktalanul egy budapesti népszavazást fogunk kezdeményezni,

és biztos vagyok abban, hogy a budapestiek elég egyértelműen fogják elutasítani a kormány ezen törekvését.” Horváth Csaba szerint a kormány trükközik a Városligetbe tervezett épületek kivitelezésével. Budapest, 2020. szeptember 2. Mászófal a Liget Budapest Projekt részeként elkészült új Városligeti Sportcentrumban a sajtóbejárás napján. A sportcentrumban műfüves labdarúgópálya lelátóval, kosárlabdaaréna, három multifunkciós sportpálya, kondipark, terepügyességi park mászófallal, pumptrack pályával, valamint tizenhárom sakkasztal, négy pingpongasztal, két teqballasztal, női, férfi és akadálymentesített öltözők, valamint ivókutak, kerékpártárolók is helyet kaptak. MTI/Szigetváry Zsolt

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt