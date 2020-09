Csúcskategóriás 3 Teslás MRI a Budai Egészségközpontban (x)

Segítene tisztázni, hogy a Magyarországon fellelhető eszközparkban hol kap helyet a Budai Egészségközpont új beruházása, a 3 Teslás MRI?

Magyarországon összesen hetvenkilenc MRI-berendezés található. Ebből, az intézet új készülékét is beleszámítva, csak tizennégy 3 Teslás. A privát ellátás tekintetében tovább zsugorodik a szám, összesen három 3 Teslás készülék vehető igénybe a magánszektorban. Budapesten három éve nem történt 3 Teslás MRI-vásárlás, tehát a miénk után csak hároméves gépek vehetők igénybe.

Miért minősül minőségi ugrásnak az új 3 Teslás MRI?

Az új 3 Teslás MRI elsősorban a hightech képfeldolgozás tekintetében számít minőségi ugrásnak, így az új eszköz használatakor a jobb felbontásnak köszönhetően prioritást kapnak az agyi vizsgálatok, továbbá az ízületek, azon belül a porcfelszín precíz vizsgálata, illetve onkológiai vizsgálatok, és az olyan orvosi kutatások, study-k, melyeknek követelménye a legkorszerűbb 3 Teslás MRI használata.

Milyen új lehetőségeket nyit meg az intézet számára a 3 Teslás MRI-berendezés?

Ezzel a berendezéssel már érdemes például funkcionális agyi MRI-vizsgálatokat végezni. A képalkotási vizsgálat segítségével úgy operálhatnak egy beteget, hogy a műtétet végrehajtó orvosok már tisztában vannak azzal, hogy egy tumor körül milyen fontos funkciót ellátó terület van, milyen mértékben érintett a tumor által. Egy ilyen vizsgálat akár 2 órát is igénybe vehet, nemcsak a radiológusok részéről igényel nagy odafigyelést és precizitást, hanem a beteg részéről is sok türelmet és koncentrációt. Az új berendezés segítségével – a jó felbontás miatt – például a sclerosis multiplex következtében kialakuló agyi plakkok is sokkal korábban válnak vizsgálhatóvá. Fontos kiegészítő tartozék az emlőtekercs is, ami szintén speciális vizsgálatnak számít, és a szűrésekben, onkológiai vizsgálatok során válik hasznosíthatóvá.

A páciensek a 1,5 és 3 Teslás MRI között érzékelhetnek-e bármilyen különbséget?

A 1,5 Teslás MRI csövének átmérője 60 cm. A 3 Teslás gépben pedig 70 cm átmérőjű szabad hely van. Ez nem tűnik túl nagy eltérésnek, de a páciensek arról számolnak be, hogy a kisebb átmérőjű csőhöz viszonyítva kevésbé érzik magukat bezárva, így a klausztrofób szorongás is nagy mértékben csökken, és a vizsgálat is kellemesebb számukra. Egy másik kényelmi funkciója, hogy föl lehet helyezni egy tükröt is, aminek köszönhetően a páciensek nem a cső belsejét, hanem a „külvilágot” láthatják, így a bezártság érzete szintén csökken.

Hogyan oszlanak meg a páciensek a 1,5 Teslás és 3 Teslás MRI között?

Ez mindig szakmai döntés eredménye – egyébként a két MRI-vizsgálat ára is meg fog egyezni. Hiszen az a mérvadó, hogy miről szeretnénk képet alkotni. A 1,5 Teslás MRI is remekül alkalmazható például a gerincvizsgálatok esetében, de ha egy ízületnél a porcfelszínre vagyunk kíváncsiak, akkor minden bizonnyal a 3 Teslás MRI-be fog kerülni a beteg. Nagy előny az intézet szakorvosai számára, hogy most már van választási lehetőségük. Ezzel együtt az előjegyzések várakozási ideje is csökkenni fog, hiszen két MRI-vel értelemszerűen megnő az egy nap alatt elvégezhető vizsgálatok száma.