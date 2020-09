Brüsszel rossz szemmel nézi a magyar határzárat

Levélben szólította fel az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy azonnali hatállyal vonja vissza a határkorlátozásokat, ha azok diszkriminálják az uniós állampolgárokat.

Didier Reynerds, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos Twitter-oldalán azt írta: Ylva Johansson belügyi biztossal közösen levelet írtak a magyar kormánynak, melyben felhívják a figyelmet a schengeni terület integritásának fontosságára és arra, hogy határkorlátozásokat csak úgy szabad bevezetni, hogy azok nem diszkriminálják az Európai Unió polgárait és lakóit.

1/2 -Today @YlvaJohansson and I are sending a letter to the Hungarian Government recalling the importance of the integrity of the Schengen area and of applying border measures in a non-discriminatory way to all EU citizens and residents. @EU_Commission @EU_Justice @EUHomeAffairs — Didier Reynders (@dreynders) September 1, 2020

„Bármely intézkedést, mely nem tesz eleget az EU alapszerződésében lefektetett élveknek, azonnal vissza kell vonni” – írta Reynerds, aki szerint hamarosan magyar minisztertársaikkal is beszélni fognak, hogy további információkat kérjenek tőlük.

2/2 - Any measures that do not comply with those fundamental principles of EU law should of course be immediately retracted. We will be speaking to our respective Hungarian Ministerial counterparts shortly to request further information.@EU_Commission @EU_Justice @EUHomeAffairs — Didier Reynders (@dreynders) September 1, 2020

Mint arról az Infostart is beszámolt, Magyarországra szeptember elsejétől nem léphet be nem magyar állampolgár, kivéve, ha állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedélye van (ez esetben a családtagok is beléphetnek), ha itt dolgozó sportoló vagy sportszakember, ha szállítmányozó, aki teherforgalmat bonyolít, ha hivatalos látogatáson lévő személy, vagy mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben elkapták a Covid-19 betegséget.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter viszont hétfő este bejelentette, a cseh, szlovák, lengyel állampolgárok negatív teszteredménnyel szeptember elseje után is beléphetnek Magyarországra.

A külföldről hazatérő magyar állampolgároknak 14 napra kell karanténba vonulniuk, amit csak két negatív PCR-teszt válthat ki, azokat azonban Magyarországon lehet elvégezni.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán