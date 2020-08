A Kelenföldi és a Nyugati pályaudvart összekötő vonal alagútja kulcsfontosságú a jelenlegi fejpályaudvarok kiváltásához/tehermentesítéséhez kigondolt fővárosi vasúti átalakításhoz.

"Aláírtuk az európai uniós támogatási szerződést egy új budapesti vasúti alagút megvalósíthatósági tanulmányára - jelentős mérföldkő ez, még ha tudjuk is jól, sok-sok évnyi munka van előttünk, mire ez megvalósulhat. Bécsben 25 év telt el a koncepcióalkotástól a fejpályaudvarokat felváltó új átmenő főpályaudvar létrejöttéig" - írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

A kormányzati Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezetője korábban már hangsúlyozta: az elővárosi forgalomban a vasúton ingázók száma akár 70 százalékkal is növelhető a BFK felügyeletével készülő Budapest Vasúti Stratégia megállapításai és forgalmi modellezése szerint. Ennek kiszolgálásához azonban több vonatra van szükség, melyek Budapesten vagy több fejpályaudvari kapacitást igényelnek vagy olyan új vágánykapcsolatokat, melyeken a vonatok áthaladhatnak Budapesten. A fejpályaudvarok bővítése a mai helyükön, Budapest belvárosában szinte lehetetlen. Kiutat a fejpályaudvarok összekötése és átmenő rendszerű pályaudvarrá alakítása jelent.l.

A mostani, részletes megvalósíthatósági tanulmányt részletesen vizsgálja majd a Budapest és környékének teljes vasúthálózatán szükséges fejlesztéseket. Ennek fontos része a Kelenföld állomás és a Nyugati pályaudvar között egy új, Duna alatti vasúti alagút műszaki jellemzőinek, lehetséges legjobb nyomvonalának, gazdasági és társadalmi hasznainak, beruházási költségeinek elemzése is. A Déli pályaudvarról A kormány 2018-ban döntött arról, hogy a fővárosi vasúti rendszert új alapokra kell helyezni, és már ebben a döntésben is megjelent a föld alatti összekötés lehetősége Kelenföld állomás és a Nyugati pályaudvar között, a felszíni Déli pályaudvar megszüntetésével. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában idén július végén arról beszélt , hogy "a Déli pályaudvarra szükség van, a balatoni forgalmat nem tudnánk főleg nyáron kiszolgálni nélküle, mert önmagában a Kelenföldi pályaudvar nem tudja a nyugatra vagy délre menő forgalmat ellátni. Van egy terv a Budapesti Fejlesztési Központ gondozásában, a Déli és Nyugati pályaudvar közötti vasúti alagút, ami egy nagyon szép és ambiciózus cél. Teljesen megváltoztatná az életünket, hiszen a két főpályaudvar helyett két átmenő pályaudvar jönne létre. Ilyen nincsen ma Budapesten, egészen máshogy tudnánk szervezni a közlekedést". Hangsúlyozta, ez a 4-es metróval körülbelül azonos méretű projekt. "Teljesen máshogy tudnánk szervezni a közösségi közlekedést, óriási bővülés lenne a kínálatban. Reményeink szerint meg fog valósulni, most a megvalósíthatósági tanulmány készül, és utána, ha elfogadja a kormányzat, indulhat a tervezés. Ez egy évtizedes program lehet, addig pedig a Délire bizony szükség van."

Nyitókép: Facebook/Vitézy Dávid/ BFK-Nyitrai Dávid