A kormány forradalmasítaná Budapest és az agglomeráció közlekedését

Vitézy Dávid a Magyar Nemzetnek elmondta, a Budapesti Fejlesztési Központ következő lépéseként a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV járműparkjának cseréje valósulhat meg. Emellett a Déli körvasút fejlesztése is folyamatban van, amelynek első eleme a Déli összekötő vasúti híd korszerűsítése. Ezt követően a kapcsolódó szakaszok kapacitásbővítése indulhat meg, új kapcsolatokat teremtve a városi közlekedés és a vasút között.

Mint megjegyezte, a kötöttpályás fejlesztések elsődleges célja, hogy

megkönnyítsék az agglomerációban élő lakosok bejutását Budapestre.

A legnagyobb potenciál pedig a vasúthálózatban van, hiszen 15 vonal érkezik be a főváros belső zónájába, ebből 11 hagyományos MÁV-pálya, négy pedig HÉV-vonal – emlékeztetett az igazgató –, hozzátéve, hogy szeretnék megháromszorozni a vasúton utazók számát Budapesten, és megduplázzák az agglomerációból a főváros felé.

Vitézy Dávid kiemelte, a HÉV-vonalaknak a metróhálózatba becsatornázásával jelentősen lerövidülhet az utazási idő, azonban a ráckevei és a csepeli jelenleg teljesen el van vágva ettől, ezért ezeket a Kálvin térig fogják meghosszabbítani, ahol a 3-as és 4-es metróra is át tudnak majd szállni az utasok – magyarázta. A gödöllői és csömöri HÉV esetében pedig a hosszú távú terv az összekapcsolás a 2-es metróval.

A körvasút megépítésére kitérve úgy fogalmazott, a beruházással a Kelenföldre érkező elővárosi vonatok egy új megállót kapnak Nádorkertnél, ahonnan könnyen elérhető a déli egyetemváros, az Infopark, valamint a közelben lévő Kopaszi-gátnál épülő BudaPart-fejlesztés és az új Mol-székház is. A vonatok pedig a Közvágóhídnál is megállnak majd, ahol a HÉV-ek továbbfejlesztésével létrejövő 5-ös metróra lehet átszállni. Emellett a Népliget hátsó sarkában is lesz új megálló, és a 3-as metró Ecseri úti állomásához is tud csatlakozni a vasút.

A körvasút ezáltal végre teljes értékűen becsatornázódhat a városi közlekedésbe,

10-15 percenként járhatnak itt a vonatok – fogalmazott.

Vitézy Dávid azt is hangsúlyozta az interjúban: amennyiben megfeneklik Budapest jelenlegi legnagyobb volumenű fejlesztése, tehát a 3-as metró felújítása, amelynek a menedzselése a Karácsony Gergely vezette főváros feladata, több tízmilliárd forint uniós támogatást is veszíthet az ország.

A Budapest Fejlesztési Központ igazgatója egyebek mellett beszélt még a Kőbányai úti régi MÁV járműjavító helyére tervezett Közlekedési Múzeumról, a CAF villamosokról, a 3-as metró klimatizálásáról, a megszaporodott kerékpársávokról, illetve a budai fonódó villamoshálózat bővítéséről, amelyet az elmúlt évtizedek egyik fővárosi sikerprojektjének titulált.

