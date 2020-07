A MÁV vezére a közösségi közlekedésről, a Volánbusz jövőjéről és a Déli pályaudvar sorsáról

Homolya Róbert az Arénában

Hogyan érintette a koronavírus-járvány a MÁV-csoportot?

Márciusban, amikor bevezették a kijárási korlátozásokat, akkor nagyvállalatként és kiemelt közszolgáltatóként is át kellett gondolni a működésünket. A koronavírus-járvány alatt a MÁV ugyanúgy működött, mint előtte, úgynevezett tanszüneti menetrendben szolgáltattunk, 3000-nél is több vonat járt naponta, és a teherforgalomban is csak 10-15 százalékos visszaesés volt tapasztalható. Ez azt jelentette, hogy mind a 38 ezer munkavállalónknak dolgoznia kellett a járvány alatt. Természetesen mi is meghoztuk azokat az intézkedéseket, amelyeket más vállalatok, elrendeltük mi is a távolsági munkavégzést, a csúcson 5500-an otthonról látták el a feladatokat. Nagyon jól vizsgázott a cég és az informatikai rész, hiszen egy hét alatt álltunk át, de ebből az utasok meg az ország nem érzett semmit. Természetesen meghoztuk mi is az óvintézkedéseket, naponta fertőtlenítettük valamennyi járművünket, az utasaink számára forgalmasabb állomáshelyeken ingyenes kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítottunk. A védőeszközöket folyamatosan osztottuk a munkavállalóinknak, az elején nagyon nehéz volt ezeket beszerezni, de április közepére ez beállt szépen.

Az idén a forgalomra és a bevételre milyen hatással lesz a járvány?

Ahogy az egyes országok lezárták a határokat, a nemzetközi személyforgalom megállt. A távolsági forgalom 90 százalékkal esett vissza, a Budapest elővárosi forgalmunk pedig 80 százalékkal. Májustól aztán a tendencia elkezdett javulni, és most körülbelül 20-25 százalékkal kevesebb utasunk van, mint a tavalyi év azonos szakában. Hatalmas veszteség érte a MÁV-csoportot eddig, az első hat hónapban ez több mint 16 milliárd forint. Ebben benne vannak a védekezés költségei, plusz a jegy- és a bérlet-bevételkiesés, amely brutális volt. Volt olyan hónap, amikor négymilliárd forinttal kevesebb bevétele volt a MÁV-csoportnak.

Mennyi szokott lenni az átlagos havi jegybevétel?

5-6 milliárd forint, a tizedére vagy a 15 százalékára esett vissza a bevételünk. Szerencsére ez most már kezd magához térni, bizakodva, de nagy kíváncsisággal tekintünk a jövő elé.

Hogyan készülnek egy esetleges második hullámra?

Most már tudjuk, hogy milyen egy pandémiás időszakban dolgozni, a védekezéshez szükséges eszközöket beszereztük, és figyeljük a híreket. Annyival jobb helyzetben vagyunk, hogy most már tudjuk, hogy mit kell ilyenkor tenni. Ha a kollégákat otthoni munkavégzésre kell utasítani, akkor ennek a rendjét is most már tudjuk, ez működik. Ilyen szempontból pozitívumai is vannak ennek az időszaknak, hiszen vállalatirányítási meg vállalatműködtetési hatékonyságban biztos, hogy jobbak vagyunk, mint ahogy előtte működtünk.

