Koronavírus - tragikus és pozitív hír is érkezett Pápáról

Elhunyt egy idős fertőzött - jelentette be Áldozó Tamás hétfő délután. Az elmúlt napokban folyamatosan azt a hírt kapta Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a kórházból, hogy a koronavírussal fertőzött idős férfi állapota - bár több féle krónikus betegségben is szenvedett - kielégítő volt, már antibiotikumos kezelésre sem volt szüksége, azt tervezték, hogy ha a teszteredménye negatív lesz, akkor a héten hazaengedik. "A beteg ma hajnalban bekövetkezett haláláról megrendülten értesültünk, őszinte részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak" - fogalmazott a polgármester az InfoPápa oldal tudósítása szerint.

A pápai aktív esetek száma így 41-re csökkent. Lassan visszaesik a karanténban lévők száma is, szombaton 306 pápai állt ilyen intékzedés hatálya alatt, vasárnap 298, hétfőn délután pedig 291. A járványügyi megfigyelések száma is kevesebb, most 209, míg a járványügyi elkülítéseké 44, a járványügyi zárlatok száma pedig 38 maradt. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs információ újabb megerősített pozitív esetről.

Fertőtlenítés és tesztelések után hétfőn megnyitották a Vajda Péter Lakótelepi Óvodát, amelyet egy kisgyermeknél kimutatott pozitívitás miatt zártak be egy héttel ezelőtt.

