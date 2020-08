A pápai Teveli úti idősotthon lakóit és dolgozóit is folyamatosan tesztelik, mivel az otthon egyik alkalmazottjának pozitív lett a koronavírustesztje – jelentette be a város polgármestere. Áldozó Tamás elmondta, hogy Egyesített Szociális Intézmény egyik dolgozójának férjét tesztelték koronavírusra, amely pozitív lett, a kontaktok tesztelésekor ellenőrizték a feleségét is, akinek szintén pozitív lett a mintája – idézte az InfoPápa beszámolóját a hvg.hu. Az idősotthon dolgozója és férje nem pápai lakosok.

A polgármester azt is közölte, hogy szombaton a helyi kórházban is jelentkezett egy személy, aki tüneteket produkált, ő pápai lakos és szintén pozitív lett a vírustesztje. Vélhetően a fertőzést külföldi személyektől kapta el.

A pápai portál szerint jelenleg 18 ember van járványügyi megfigyelés alatt a városban; 8 esetben külföldről hazaérkező személyekről van szó, a többiek vélhetően az előbb említett személyek és kontaktjaik.

Nyitókép: Az amerikai Allergiás és Fertőző Betegségek Országos Intézetében (NIAID) készült, és az amerikai Országos Egészségügyi Intézetek (NIH) által elérhetővé vált, dátumozatlan elektronmikroszkópos, utószínezett kép SARS-CoV-2 nevű koronavírussal (sárga) erősen fertőzött emberi sejtekről. A világjárványt okozó vírus mintáját egy betegtől vették. A fekete színű terület a sejtek közötti tér. (MTI/EPA/NIAID)