Figyelmeztetett a WHO magyarországi irodájának vezetője

Korábban csak azt tudtuk, hogy cseppfertőzés útján terjed a koronavírus, ma már abban is biztosak vagyunk, hogy a levegőn keresztül is, így fontosnak tartjuk a maszk viselését, különösen a veszélyeztetett csoportoknál és az egészségügyi dolgozóknál" - mondta Ledia Lazeri pénteki sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy az egészségügyi és a szociális intézkedések együtt vezettek eredményre. Ledia Lazeri beszélt arról is, hogy a WHO már január 30-án kiadta a legmagasabb vészhelyzeti figyelmeztetést az országoknak. A gazdasági újranyitás kérdésében mindenkit óvatosságra intett. "Tudom, hogy sokan veszítették el a munkájukat, a jövedelmüket, de a gazdaságokat csak egészséges emberekkel lehet újraindítani" - fogalmazott.

Az InfoRádió interjút készített az irodavezetővel, amelyből egyebek mellett kiderült, mennyi vakcina jutott el eddig a klinikai vizsgálatokig, mikor lehet ezekből gyógyszer, és mi a WHO legfrissebb álláspontja a maszkviseléssel és az USA kilépésével kapcsolatban. A beszélgetés leiratát alább olvashatják.

Hogyan értékeli a magyar kormány teljesítményét a koronavírus-járvány kezelésében? A környező déli országokban ismét nő a fertőzöttek száma. Mit tanácsolna, ha például megkérdeznék a magyar-szerb határ esetleges lezárásáról?

Időben bevezette a magyar kormány az óvintézkedéseket, és úgy tűnik, hogy az emberek be is tartották ezeket, hiszen most is alacsony az aktív esetek száma. Az is komoly eredmény, hogy sikerült megelőzni, hogy túlterheltek legyenek a kórházak. Nem volt arra példa, hogy ne lett volna szabad kórházi ágy. Láttuk, hogy más országokban túlterheltté vált az egészségügyi rendszer. A számok magukért beszélnek, sikeresen kezelte az ország a járványt. Ami a tanácsot illeti: most azt mondja az Operatív Törzs, hogy a veszélyhelyzetnek vége, de én arra figyelmeztetek, hogy

a pandémia még nem ért véget. Tájékoztatni kell az embereket, hogy a jövőben is lesznek, lehetnek korlátozások. Együtt kell működniük, és fontos az is, hogy értsék, hogy mi miért történik.

A határlezárásokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy minden egyes kormány maga dönti el, miként cselekszik. Ez a szuverén döntése minden országnak, a WHO nyilván konkrét utasítást nem is adhat. Tanácsként viszont annyit mondhatok, az újranyitásnál gondolnia kell minden kormánynak arra is, nehogy behurcolják ismét a vírust az országba.

Mi a veszélye annak, hogy sok országban a gazdasági újranyitást fontosabbnak tartják az egészségügyi védekezésnél?

Egy gazdaságot újraindítani csakis az emberekkel lehet, méghozzá egészségesekkel. Pontosan emiatt a gazdaság újranyitása és az emberek egészségének védelme kéz a kézben kell hogy járjon. Ezért a WHO emlékezteti a tagállamait arra, hogy amikor újra akarnak nyitni, azt nagyon óvatosan tegyék. Értjük, hogy ez nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sok ember elvesztette a munkáját, a megélhetését, és sokakat rosszul érintett ez a pandémia. Ezt nagyon szomorú látni, és ennek teljesen tudatában vagyunk. De egy gazdaság csak akkor funkcionálhat, ha vannak emberek, akik működtetik, és ehhez egészséges, dolgozni képes emberekre van szükség.

Mikorra lehet oltóanyag, amely a megoldást jelentené a koronavírus-járványra? Ön lassú és körülményes folyamatról beszélt a sajtótájékoztatón, amely több, mint két évet szokott igénybe venni, miközben sokan már az őszre várják.

Az Egészségügyi Világszervezet nagy erőfeszítéseket tesz, és mi vagyunk azok, akik leginkább támogatjuk a vakcina kifejlesztését, hiszen a megelőzés nagyon fontos. Ezzel életeket menthetünk meg. A két legfőbb paraméter a vakcina kifejlesztésekor, hogy hatékony és biztonságos legyen - mindkettő egyformán fontos. Világszerte vannak erőfeszítések, hogy mihamarabb elkészüljön az oltóanyag, és nagyon jó látni, hogy nagyon sokan dolgoznak ezen. Mi lennénk a legboldogabbak, ha a folymat minél hamarabb a végére érne, de csak is akkor mondhatjuk, hogy megvan a vakcina, ha a két említett kritériumnak megfelel.

Mi a véleménye a maszkviselésről? Csak az időseknek, a krónikus betegnek ajánlja vagy mindenkinek, aki zárt közösségben van?

A WHO álláspontja szerint minden esetben ajánlott maszkot viselni, ha olyan helyre megyünk, ahol a közösségi terjedés kockázata megvan. Ha fennáll a lehetősége annak, hogy valaki hordozza a vírust, mert megfertőződött, akkor mások védelme érdekében vegye fel. Az is nagyon lényeges, hogy az egészségügyi dolgozók, a mentők, a szociális munkások viseljenek maszkot, hiszen ők nap mint nap nagy kockázatnak vannak kitéve. De

elsősorban azt mondjuk, hogy mindenki viseljen maszkot, aki közösségi helyre megy, például üzletbe, illetve aki a tömegközlekedési járműveken utazik.

A magyar kormány is ezt javasolja.

Hogyan kommentálja azt, hogy az Egyesült Államok kilép az Egészségügyi Világszervezetből, és ez mekkora rést üt a WHO költségvetésében?

Természetesen nagyon szomorúak vagyunk, hogy az USA kilép az Egészségügyi Világszervezetből, hiszen nagyon nagyvonalú tagunk volt és nagyon jól együtt tudtunk működni szakmai kérdésekben is. Hatalmas kutatási és egészségügyi kapacitás volt abban az országban, amit nagyon jól tudtunk hasznosítani a különböző tanácsok és ajánlások megfogalmazásakor. Nemcsak egy tagországot, hanem egy nagyszerű partnert is elveszítünk. De ez természetesen az ő döntésük, jogukban áll így tenni. Ami a pénzügyi következményeket illeti: a vizsgálatok folyamatban vannak, egyelőre nem tudok semmit se mondani. Meglátjuk idővel, hogy milyen hatásai lesznek ennek a WHO büdzséjére.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd