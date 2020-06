Kósa Lajos harcra kelne a sör- és üdítőipari multikkal

Kósa Lajos az elmúlt napon megkérte a Fidesz parlamenti frakcióját, hogy „teljes mellszélességgel” avatkozzanak bele a hazai sör- és üdítőital-piac szabályaiba – olvasható a kormánypárti politikus Facebook-oldalán. Mint írta, céljuk, hogy megszűnjön a termékkizárólagosságot biztosító szerződések rendszere.

Kósa Lajos úgy véli, hogy ez a rendszer ugyanis fenntartja a nagy, multi sör- és üdítőgyártók és -fogalmazók piaci túlsúlyát, korlátozza a versenyt, hátrányos a hazai kézműves, kis méretű gyártók és forgalmazók számára.

Szerinte olyan rendszert akarnak bevezetni, ami olyan lehetőségeket nyit a magyar sörösök és üdítősök számára, mint amilyeneket élvezhetnek az osztrákok, a csehek, a szlovákok és a németek a saját hazájukban.

Mint ismert, a koronavírus-járvány a sörpiacot sem hagyta érintetlenül. Tavaly nagyjából 10 ezer sörfőzde működött Európában, ám az európai sörfőzdéket tömörítő Brewers of Europe szerint a számuk harmadával eshet vissza. A kisüzemi főzdék vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben – írja a Hvg.hu.

A magyar kormány április közepén jelentette be, hogy megsegíti a bor- és szőlőtermelőket, a pálinkafőzőket és a kisüzemi sörfőzdéket is. 2020 június végéig az ezekben az ágazatokban dolgozó munkáltatók is mentesülnek a közterhek megfizetése alól, a munkavállalóik után csak az egészségügyi járulékot kell megfizetni.

