Indul a nemzetközi vasúti forgalom, de egyelőre csak részlegesen

A nemzetközi vonatok csökkentett járatszámmal Magyarországról csak Ausztriába, valamint Ausztrián keresztül Németországba közlekednek jelenleg. Július 1-jétől azonban már több környező ország felé és felől újraindul a nemzetközi vasúti személyszállítás, a menetjegyeket elővételben már megvásárolhatják az utasok a nemzetközi járatokra – olvasható a MÁV-csoport közleményében.

Mint kiemelik, az arcmaszk viselésének szabályai egyes országokban eltérhetnek, a magyarországi szakaszon a kormányrendeletnek megfelelően továbbra is kötelező a szájat eltakaró maszk vagy sál viselése. A koronavírussal kapcsolatos vasúti változásokról bővebben itt olvashat.

A társaság megjegyzi: az utasok a menetrendi keresőkből találhatják meg a megfelelő összeköttetést a www.mavcsoport.hu weboldalon.

Ausztria és Németország

A bécsi elővárosi közlekedési rendszer Hegyeshalom határátkelőnél május közepe óta az eredeti menetrend szerint üzemel. A nemzetközi távolsági személyszállítás a kihirdetett veszélyhelyzet óta sem állt le, napi 5 pár vonat közlekedik Bécsbe illetve tovább Münchenbe.

Július elejétől tovább bővül a kínálat:

ismét 2 óránként járnak a nagysebességű vonatok Németországba és a Budapest–Bécs útvonalra is újabb járatok állnak be. Július 2-től már minden railjet xpress vonat közlekedik. A menetrend ugyan még nem lesz olyan sűrű, mint a járványhelyzet előtt, de az utazások már rugalmasan tervezhetők, a vonatok többsége visszaáll a forgalomba. Románia és Ausztria között is részben újraindul a tranzitforgalom.

A pontos részletek az alábbiak:

Július 1-jétől újraindulnak a rjx41, rjx61, rjx65, rjx67, rjx68, rjx165-ös számú railjetek, az EC145-ös és EC148-as Lehár EuroCity. Július 2-től már az EC141-es Semmelweis EuroCity, valamint a rjx60, rjx62, rjx162-es vonatok is közlekednek. Július 1-jétől a 66-os számú vonat újra railjet xpress vonatként közlekedik Stuttgartba, Bécsben a továbbiakban már nem kell átszállni.

A 147-es számú Hortobágy EC Bécsből Budapestre július 1-jétől nem közlekedik, helyette a többi Bécs– Budapest közötti vonatot lehet igénybe venni. Ellenkező irányban a 140-es számú EuroCity továbbra is csak Budapest–Bécs között közlekedik, Ukrajna felé egyelőre nem lehet utazni.

A Budapest–Bécs viszonylatban július 1-jétől újraindul a 144-es számú Transilvania EC. A Kolozsvár–Budapest szakaszon azonban egyelőre még nem közlekedik nemzetközi vonatként.

A 346-os számú Dacia gyorsvonat Bukarestből először június 30-án indul, a magyar szakaszon pedig először július 1-jén közlekedik Bécs felé. Július 1-jétől Bécsből bukaresti kocsikat is továbbít.

A zürichi és müncheni éjszakai vonatok közül továbbra is közlekedik a Kálmán Imre EuroNight Münchenbe; július 2-től pedig a Wiener Walzer EuroNight vonat is elindulhat Zürich és Budapest között, egyelőre csak ülőhelyes kocsikkal.

Ismét elérhető közvetlenül Stájerország: a Rába IC Budapest és Graz között június 30-án, ellenkező irányban július 1-jétől közlekedik a teljes útvonalon – teszik hozzá.

Horvátország

A magyar és horvát főváros között

napi két pár vonattal kezdhető újra a forgalom:

Zágrábba az Agram és Gradec InterCity-k július elejétől közlekednek. Ismét megindul a regionális forgalom Pécs és Pélmonostor (Eszék) térségében. A 1204-es és 1205-ös számú Adria vonatpár az idei nyári szezonban nem közlekedik.

Szlovákia és Csehország (illetve tovább Berlin felé)

Mivel Nagymaros és Szob között a viharkárok miatt egyelőre nem indul újra a vonatforgalom, ezért a Metropolitan, a Hungária, a Báthory és a Metropol nemzetközi járatok továbbra sem közlekednek.

Budapest–Pozsony–Prága között a közvetlen, Szobon keresztüli forgalom újraindításáig Pozsonyt a Győr–Rajka útirányon, míg Prágát a Hegyeshalom–Bécs útvonalon keresztül lehet elérni.

A következő hónap első napjától Kassa és a magyar főváros között újra teljes útvonalán haladhat a Rákóczi és a Hernád InterCity a hidasnémeti határon keresztül; azonban pályaépítési munkálatok miatt módosított menetrend lép életbe, július 4-én és 5-én, valamint augusztus 15-én és 16-án Miskolc és Hidasnémeti között pótlóbusz szállítja a Hernád és a Rákóczi IC utasait.

Szlovénia

Forgalomba áll a Citadella IC, amely Ljubljanán át Koperig megy. A 1246-os és a 1247-es számú Istria vonatpár az idei nyári szezonban nem közlekedik.

Románia

Július elejétől Ismét közlekedik Nagyváradon, Kolozsváron, Csíkszeredán át Brassóba a Corona IC; háló- fekvőhelyes- és ülőkocsikkal, de étkezőkocsi nélkül. Újraindulnak a vonatok a Békéscsaba–Arad útirányon keresztül is, így Bukarest, Brassó, Nagyszeben, Temesvár is elérhetővé válik.

Szerbia

Újraindul Szabadkára és Újvidékre a vonatközlekedés. Egy pár személyvonat közlekedik Szabadka és Kelebia között július 1-jétől. A szerb vasút pályahálózatán végzett pályaépítése miatt nem közlekednek a nemzetközi vonatok Belgrád felé.

Végezetül emlékeztetnek, a MÁV-Start kezelési költség nélkül visszaváltja az általa kiállított nemzetközi menet- és helyjegyeket, amennyiben azokat június 1-je előtt megvették, de nem vennék igénybe, és az érvénytartamuk július 15-ig megkezdődik.

Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán