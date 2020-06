Szakmai hibát találtak a tatabányai kórházban

A járványnak és az azzal kapcsolatos intézkedéseknek nem volt köze annak a fiatal esztergomi nőnek a halálához, akit több kórház sem fogadott, a tatabányaiból pedig hazaküldték a magas láza és fejfájása ellenére, és végül agyhártya gyulladásban hunyt el május elsején. Szakmai és dokumentációs szabálytalanságok azonban történtek – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a vizsgálat lezárulta után, melynek eredményét a hvg.hu idézte.

Az NNK közölte, hogy a vizsgálatot négy szakmai terület – neurológia, infektológia, aneszteziológia és intenzív terápia, valamint oxyológia – országos szakfelügyelő főorvosának bevonásával végezték, és egyértelműen kiderült, hogy a koronavírus-járványnak és az azzal kapcsolatos intézkedéseknek semmi köze nem volt a nő halálához.

A portál idézi a neurológiai szakfelügyelő főorvos véleményét, amely szerint a Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályán „a beteg tünetei alapján az idegrendszeri vírusos gyulladásos betegség gyanúja felmerülhetett volna, és

ebben az esetben részletes neurológiai vizsgálatra és neurológiai konzíliumra lett volna szükség, ami azonban elmaradt”.

Mivel a szakmai szabályszegés mellett dokumentációs szabálytalanságokat is találtak, ezért az NNK kötelezte az egészségügyi szolgáltatót egészségügyi bírság megfizetésére és a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő dokumentációs kötelezettség betartására.

A nő esetét Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője mutatta be. Az ügy május végén a parlamentben is téma volt, akkor ugyancsak Bangóné kérdezte róla az emberierőforrás-minisztert. Kásler Miklós elmondta, hogy vizsgálatot indított a történtek feltárására, és akkor már az előzetes jelentést is olvasta. Annak alapján határozottan visszautasította, hogy összefüggés lett volna a koronavírus-járvány miatt bevezetett „központi intézkedések” és a haláleset között.

