Nagy veszélyre figyelmeztet a Balatoni Szövetség

Lombár Gábor megfogalmazása szerint ugyan valamennyi Balaton-parti település számított arra, hogy részt kell majd vennie a koronavírus-járvány okozta kármentesítésben, a különféle elvonások realizálódása azonban ijedséggel töltötte el az önkormányzatokat: hiszen mindenkinek át kellett fazoníroznia a költségvetését, amelyekben

14 és 40 százalék közötti lyukak, illetve mínuszok keletkeztek

településenként eltérően.

A Balatoni Szövetség, alapul véve a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kérdőívét, maga is készített egy felmérést, kiegészítve a Balatonra, illetve a turisztikai desztinációkra vonatkozó pontokkal, hiszen a teherviselés eltérő mértékű esetükben, több forrás kerül elvonásra – jegyezte meg az elnök, aki egyben Balatonfenyves polgármestere. Ezek között szerepel a már ismert két adónem, az idegenforgalmi és iparűzési adó, továbbá a kurtaxa (idegenforgalmi adó) előlege, de ide sorolható a parkolási díjak július 1-ig kieső része, ahogyan a vendéglátóipari előkertekre sem kérhetnek bérleti díjat a települések – sorolta Lombár Gábor, aki szerint ezek pedig komolyan megviselik a költségvetéseket. Ez egy nagyobb város esetében

Lombár Gábor megismételte: részt kell venni a kármentesítésben, azonban, ha nem történik változás, év vége felé már komoly problémák lesznek, és

önkormányzatok fognak tönkremenni.

Ezt viszont a Balatoni Szövetség mindenképp szeretné elkerülni, mert „az az egész turisztikára, Balatonra, mindenre nagyon rossz hatással lenne”.

Bóka István: a kormány a Balaton mellett áll

A kormány a Balaton mellett áll, soha nem érkezett még ilyen volumenű fejlesztési forrás a tóhoz - mondta Bóka István balatonfüredi polgármester. Hangsúlyozta: nincs ok kételkedni a kormány támogatásában, hiszen az elmúlt években minden korábbit meghaladó mértékű fejlesztési forrásokat juttatott a balatoni térség önkormányzatainak és vállalkozásainak.

Elmondta: a koronavírus-járvány kitörését megelőzően a tavalyi és a korábbi évek jó eredményei alapján az idén rekordévre készültek a balatonfüredi turizmusban. Azonban egy olyan önkormányzat számára, ahol a turizmus meghatározó iparág, rendkívül nehéz helyzetet teremtett a járvány, és az azt kísérő gazdasági visszaesés - emelte ki.

Bóka István szerint a kormány, valamint a helyi egészségügyi és szociális intézmények jól kezelték a járványhelyzetet, ennek is köszönhető, hogy már május második felében elkezdődhetett a balatoni turizmus újraindítása. Fontosnak nevezte a vállalkozások támogatását célzó kormányzati intézkedéseket: egyfelől a veszélyhelyzet alatt biztosított kedvezményeket, másrészt a turisztikai szektornak nyújtott állami támogatásokat. Bóka István kiemelte a Kisfaludy-pályázat legfeljebb nyolcszobás magánszálláshelyeknek igényelhető, szobánkénti egymillió forintos fejlesztési forrását, amely jelentős segítség a turizmusból élő helyi kisvállalkozásoknak.

Hangsúlyozta: a tavaszi visszaesést követően egyre erősödik az idegenforgalom Balatonfüreden. A városi szálláshely-szolgáltatók adatai szerint júliusra és augusztusra egyre több foglalás érkezik.



Már júniusra is dinamikusan nő a foglaltság, a júliusi és augusztusi adatok pedig az előzetes várakozásokat is felülírhatják - mondta. Amiatt pedig, hogy több nyári rendezvényt később, a kora őszi időszakban pótolnak, a szeptember-októberi idegenforgalmi előrejelzések is erősödést mutatnak. Olyannyira, hogy akár meg is haladhatják az egy évvel korábbi szintet - tette hozzá.