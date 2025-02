Összecsapások törtek ki pénteken Athénban és Szalonikiben – videók

Az észak-görögországi Tempe városában 2023. február 28-án egy személyvonat frontálisan ütközött egy szembejövő tehervonattal. A balesetben 57-en vesztették életüket és sokan megsérültek. Egy vizsgálat csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentése szerint a balesetet okozó biztonsági hiányosságokat továbbra sem pótolták. A vonatbalesettel kapcsolatos másik bírósági vizsgálat még mindig nem zárult le, és senkit sem ítéltek el a baleset miatt, ami tovább szította a népharagot.

Az évfordulón Görögország-szerte több száz demonstrációt tartottak. Athén főterén a tüntetők a kormány felelősségre vonását sürgették. A fekete léggömbökkel és kormányellenes transzparensekkel demonstráló tömeg azt skandálta: "Ti számoljátok a profitot. Mi életeket számolunk". A parlament előtti Szintagma téren a földre írták vörös színű festékszóróval a baleset áldozatainak neveit.

A nagyrészt békésen zajló athéni tüntetés később erőszakba torkollott, amikor kapucnis fiatalok egy csoportja Molotov-koktélokat és utcaköveket dobált a rendőrökre, és megpróbálták megrohamozni a parlament előtt felállított barikádokat. A hatóságok szerint mintegy 500-700 radikális tüntető, az úgynevezett "fekete blokk" szíthatta az összecsapást a rendőrökkel.

A fővárosban több mint 5000 rendőrt vezényeltek ki a tömeg és az esetleges zavargások kezelésére. A rohamrendőrök könnygáz- és sokkoló gránátokat lőttek ki.

A mentősök legalább egy tüntetőt elszállítottak a Szintagma tér közelében történt erőszakos összecsapások helyszínéről.

A hatóságok közlése szerint Szalonikiben is zavargások voltak.

Korábban Kiriákosz Micotakisz - aki 2023-ban már a vasúti szerencsétlenség után alakított kormányt - tagadta kabinetje politikai felelősségét és hangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás feladata a baleset körülményeinek vizsgálata.

A kormányfő pénteki Facebook-bejegyzésében azt ígérte, hogy kormány a vasúti hálózat modernizálásán és biztonságossá tételén fog dolgozni.