Ismét kiemelkedő az ELTE világviszonylatban

A CWUR 2012 óta értékeli a világ vezető egyetemeit a többi között az oktatás színvonala, a végzettek elhelyezkedési lehetőségei, az oktatói kiválóság, a kutatási eredmények, a magasan jegyzett publikációk és az idézettség alapján. Az ELTE 2014 óta szerepel a világranglistán, és azóta minden évben a legmagasabban jegyzett hazai felsőoktatási intézmény.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a világ legjobb kétezer egyetemét rangsoroló listán idén

tíz helyet javított az egy évvel korábbi eredményéhez képest,

ezzel összesítésben az 588. helyen végzett. A tavalyi kilenc után a 2020/21-es rangsorba egyébként már csak nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény került be, az ELTE-n kívül a Semmelweis (666.), a Szegedi Tudományegyetem (667.), a Debreceni Egyetem (684.) a BME (898.), a Pécsi Tudományegyetem (1052.) a Közép-európai Egyetem (1678.) és a Pannon Egyetem (1929.).

A ranglista legjobbjai:

Harvard University Massachusetts Institute of Technology Stanford University University of Cambridge University of Oxford Columbia University Princeton University University of Pennsylvania University of Chicago YaleUniversity

Az ELTE általános ügyekért felelős rektorhelyettese nagyon kiemelkedő teljesítménynek értékelte az intézmény helyezését az InfoRádiónak nyilatkozva. Megjegyezte, ugyan jobb lenne magasabb helyezést elérni, vannak bizonyos objektív korlátok, amelyek adott esetben egy intézménynek, legyen szó bármelyikről is, az előrébb jutását nagyban behatárolják. A világviszonylatban is nagy egyetemeken, amelyeknek akár 15-20 kara is lehet, például a publikációk száma, a nemzetközi beágyazottság nagyságrendekkel magasabb – mutatott rá.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán