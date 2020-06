Bogsch Erik: világsiker a cariprazine

A cariprazine egy magyar fejlesztésű originális atípusos antipszichotikum hatóanyag, amely az Egyesült Államokban és az Európai Unióban más-más márkanéven került forgalomba. Az Egyesült Államokban 2015-ben, az európai unió 28 tagállamában pedig 2017-ben kapta meg a skizofrénia kezelésére az érvényes törzskönyvi engedélyt. A magyar fejlesztésű gyógyszer a világ öt kontinensén alkalmazhatóvá válhat, Ausztráliában, Új-Zélandon, Dél-Koreában és a Közel-Keleten is megjelenhet - hívta fel a figyelmet Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnöke.

Óriási előrelépés, hogy a szer segít azon betegeken, akik eddig állandóan visszaeső tünetekkel rendelkeztek, és már visszanyerik a képességület, hogy ellássák a munkájukat és a környezetükkel is úgy viselkednek, mint az egészségesek – fejtette ki.

Bogsch Erik szerint világsikerről van szó, és ilyen globálisan forgalmazott készítménye a magyar gyógyszeriparnak még nem volt.

A skrizofrénia összetett tünetegyüttesét egyszerre képes kezelni a cariprazine – mutatta be a gyógyszer sikerének titkát az InfoRádióban Németh Attilát, a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója.

Az Amerikai Egyesült Államokban már nemcsak a skrizofréniát kezelik a cariprazine-nal, hanem az I. típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódok esetében is alkalmazzák, 2019-ben pedig bipoláris depresszió esetében is engedélyezték. Európában ezek a lépést még további vizsgálatokhoz kötötték. A kutatások azonban más pszichiátriai betegségek, az autizmus és a demencia irányába is elindultak - tette hozzá Németh Attila.

A készítmény sikerét már korábban is rangos elismerések igazolták: 2018-ban Innovációs Nagydíjban részesült a Richter Gedeon Nyrt-t, 2019 őszén pedig a gyógyszernek ítélték a szakellátás kategóriában a német Galenus von Pergamon Díjat, melyet a farmakológia nem hivatalos „Nobel-díjaként” is ismernek.

Nyitókép: Máthé Zoltán