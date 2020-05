Orbán Viktor: az operatív törzsnek továbbra is működnie kell - a nap hírei

Július elsejével megkapják a megígért 500 ezer forintot az egészségügyi dolgozók, az egészségügyet pedig a kormány alkalmassá akarja tenni arra, hogy egy világjárvány esetén természetes üzemmódban is tudjon reagálni - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor az Országgyűlésben megerősítette, hogy kitart Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter mellett, és hangsúlyozta: hogy az operatív törzsnek továbbra is működnie kell.

Júniustól újraindulnak a népegészségügyi szűrések - jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, hogy a mellrák, a méhnyakrák és a vastagbélszűrésekre újra hívják majd a kijelölt korosztályt. A tisztifőorvos az Infostart kérdésére elmondta: fokozatosan vezetik vissza az egészségügyi szolgáltatásokat. Hétfő reggelre újabb 5 idős, krónikus beteg halt meg koronavírus-fertőzés miatt, ezzel 491-re nőtt az elhunytak száma. 1711-en meggyógyultak.

Kedden terjeszti az Országgyűlés elé a rendkívüli jogrend visszavonását célzó törvényjavaslatot a kormány - közölte az igazságügyi miniszter. Varga Judit közösségi oldalán elmondta: a rendkívüli jogrendnek köszönhető, hogy a kormány az elmúlt hetekben gyors és eredményes döntéseket tudott hozni a járvány megfékezésére.

Ugyancsak kedden nyújtja be a jövő évi költségvetés törvényjavaslatát az Országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter. A Költségvetési Tanács a büdzsé tervezetéről úgy vélte: folytatódhat Magyarország gazdasági felzárkózása, ugyanakkor a gazdasági prognózis bizonytalanságai miatt kockázatokat is hordoz.

Több mint 60 ezren jelentkeztek a nyolc hetes informatikai alapképzésre. A program részvevői számára már elérhető a tananyag, a képzés egy online vizsgával zárul - közölte az innovációs tárca. A résztvevők számára a képzés teljesen ingyenes, sikertelen vagy el nem végzett záróvizsga esetén sem terhel senkit visszafizetési kötelezettség.

Lehetségesnek tartja a turizmust érintő támogatási program meghosszabbítását a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: egyeztetnek erről az ágazat szereplőivel, az ügyben legkésőbb júniusban döntésnek kell születnie. Úgy vélte, hogy a vidéki idegenforgalom meg fog menekülni, a budapesti turizmus sorsa ugyanakkor attól függ, hogy mikor érkezhetnek az első külföldi turisták.

Korlátozás nélkül léphetik át a magyar-szerb határt a két ország állampolgárai - jelentette be Szijjártó Péter Röszkén. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a szerb állampolgárok karantén-kötelezettség nélkül beléphetnek Magyarországra, és magyar állampolgárok is így térhetnek vissza Szerbiából. Közben osztrák, cseh és szlovák kollégájával is egyeztetett a határátlépések könnyítéséről Szijjártó Péter, a felek elvi céldátumként június 15-ét jelölték meg a jelenleginél szabadabb mozgásra egymás országai között.

Szlovákiában és Csehországban is újabb korlátozásokat enyhítenek vagy oldanak fel. A szlovák állampolgárok szerdától 48 órát karanténkötelezettség nélkül tölthetnek a szomszédos országok többségében, így Magyarországon is. Csehország is enyhítésről döntött, holnaptól (kedd) kezdve az összes nemzetközi repülőtérről el lehet majd repülni a schengeni országokba, illetve fogadják az onnan érkező gépeket.