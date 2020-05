Még évekbe telik, mire a rendezvénypiac utoléri a tavalyi szintet

Gyakorlatilag teljesen leállt a rendezvényszervezési ágazat, és térdre kényszerítette a járvány a rendezvényszervező cégeket, illetve a beszállítóikat, így a kiállításépítőket, audiovizuális és vagyonvédelmi vállalkozásokat, hoszteszügynökségeket - mondta az InfoRádiónak Ganczer Gábor, a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége elnöke. Hozzátette: ez nem olyan válság, mint volt 2008 után, hogy valami maradt, és akkor el lehetett kezdeni építkezni, hanem most nullára esett a rendezvények száma.

"Vannak cégek, amelyek elbocsátottak, mert nem tudtak kivárni.

Azoknál, amelyek kivártak, és egyébként alkalmasak voltak arra, hogy igénybe vegyék a kormányzati segítséget, azért kevésbé jellemző az elbocsátás" - mondta Ganczer Gábor. A Hungexpónál, amelynek egyébként a vezérigazgatója, például nem volt elbocsátás. "Mindenkit megtartottunk egyelőre és meg is fogunk tartani, amíg azt látjuk, hogy értelme van" - jelentette ki.

Szavai szerint a vidéki lazítások jelenleg arra vonatkoznak, hogy 200 fős esküvőket lehet tartani, illetve meg lehet tartani a temetéseket.

"Nem akarok cinikus lenni, de az jól átgondolható, ha 200 fős esküvőt lehet tartani, akkor én arra számítok, hogy előbb-utóbb 20 fős tréninget, vagy 105 fős szemináriumot is lehet egy 500 fős konferenciateremben. Utóbbit nagyobb biztonsággal lehet tartani, mint egy esküvőt, ahol 200 ember jól érzi magát, ölelkezik, táncol" - tette hozzá Ganzer Gábor. Szerinte előbb-utóbb a 200 fős rendezvények szervezésére is megadják az engedélyt - kontrollált körülmények között, szállodákban, konferencia- és szemináriumi termekben is.

Beszámolt arról is, hogy

egyelőre vizsgálják, hogyan lehet betartani, betartatni a járványvédelmi intézkedéseket.

Költségnövekedéssel járnak majd a higiéniai intézkedések, annak érdekében, hogy bizalmat tudjanak kelteni a rendezvényt felkereső emberekben, vagy ha kiállításról van szó, magukban a kiállítókban is.

"De úgy látom - nemzetközi példákon keresztül is -, hogyha ezt racionális keretek között tartják, akkor ezek betartható intézkedések lesznek" - tette hozzá. Cégvezetőként úgy véli, hogy ezen

plusz intézkedések árát nem lehet az ügyfelekre továbbhárítani,

ezeket első körben be fogják nyelni a cégek. "Utána meglátjuk, hogyan alakul a vírushelyzet, meddig kell ezeket fenntartani. Nyilván egy idő után áremelkedést is jelent majd" - tette hozzá, de jelezte, hogy a Hungexpo az első évben biztosan magánál tartja ezeket a költségeket.

"A mai tudásom szerint úgy gondolom, hogy szeptemberben elkezdünk majd rendezvényeket tartani az előírások betartásával és a higiénia megteremtése mellett" - mondta az elnök. De arra, hogy a piac a 2018-2019-es szintre visszatérjen, szerinte két évet várni kell, hiszen mindkét év annyira jó volt az ágazat számára.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay