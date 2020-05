A rendkívüli jogrend megszüntetéséről és a járványügyi készültség fenntartásáról dönthet a jövő héten az Országgyűlés - a nap hírei

A rendkívüli jogrend megszüntetéséről és a járványügyi készültség fenntartásáról dönthet a jövő héten az Országgyűlés - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: törvénymódosításra van szükség ahhoz, hogy hatályban maradhassanak olyan intézkedések, amelyek túlnyúlnak a veszélyhelyzeten. Ilyennek nevezte azt, hogy a lejárt okmányok érvényesek maradnak az év végéig. Azt a munkáltatókra bízzák, hogy fenntartják-e az otthoni munkavégzést.

Jövő héten dönt a kormány a jövő évi költségvetés tervezetéről, a Pénzügyminisztérium továbbra is 3 százalékos recesszióval számol - hangzott el a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint június végén fogadhatja el a parlament a 2021-es költségvetést. Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban 221 ezer munkahelyet sikerült megóvni, és szükség esetén a kormány további intézkedésekre is kész.

Eddig csaknem egymillió emberről gondoskodtak, vagy védték meg a munkahelyét a gazdaságvédelmi intézkedések - közölte az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László egy váci bértámogatási okirat átadásán arról beszélt, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv legfontosabb eleme az állások megvédése. A támogatásra eddig 106 ezer munkavállalóra adtak be kérelmet, ebből már több mint 51 ezret sikeresen elbíráltak. A kutatás-fejlesztési munkakörben dolgozók érdekében már mintegy 10 ezer kérelem érkezett be, amelynek a harmada szintén túl van a bírálaton.

Elbocsátja dolgozói ötödét a hengerfejeket gyártó Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. A mintegy ezer munkavállalót foglalkoztató, mexikói tulajdonú vállalat július végéig 180 munkatársától válik meg. A csoportos létszámleépítést azzal indokolják, hogy a koronavírus-járvány miatt jelentősen csökkent a megrendelések száma az autóiparban, és ez az állapot tartósnak ígérkezik. A leépítés a cég minden területét érinti.

Speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vezet be azoknak a honvédség, akik a koronavírus-járvány idején vesztették el munkájukat. A foglalkoztatási formának nincs kötelező szerződési időtartama, közös megegyezéssel bármikor felbontható. A hat hónapos szolgálat alatt az emberek havi bruttó 161 ezer forintot kapnak, ezen felül munkábajárási díjat és étkeztetést is biztosít a honvédség.

Május 31-i hatállyal távozik posztjáról a Pesti Úti Idősek Otthonának vezetője. Skultéti József saját kérésére, közös megegyezéssel hagyja ott az intézményt. Az intézmény vezetését Merucza Erika jelenlegi gazdasági vezető veszi át, a Fővárosi Önkormányzat az intézményvezetői posztra pályázatot ír ki. A főváros azt is közölte: a Pesti úti idősotthont ért rágalmakat megfogalmazókkal és az azoknak teret adó médiával szemben jogi eljárást indít.

A főváros az idei év helyett jövőre kapja meg a buszbeszerzésre szánt 3,2 milliárd forintot. Erről levélben tájékoztatta a főpolgármestert a miniszterelnökséget vezető miniszter - közölte a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs az Inforádió Aréna című műsorában elmondta: a koronavírus-járvány miatt nem fizetik ki idén a pénzt, de a jövő évi költségvetésbe már betervezték. Úgy értékelte ugyanakkor, hogy a Lánchíd felújítására megvan a pénz. Közölte: azt várja a főpolgármestertől, tisztázza: miért akarja elhalasztani a felújítást a főváros. Fürjes Balázs úgy vélte: a Biodómra nem fog több pénzt adni a kormány, ugyanakkor azt lehetségesnek nevezte, hogy a Hermina-garázsra szánt 5 milliárd forintot átcsoportosítják az állatkerti beruházásra.

Idén akár 20 milliárd forintos bevételkiesése is lehet a BKK-nak a koronavírus miatt. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes az InfoRádiónak elmondta: a társaság átmeneti üzleti tervet fogadott el, ugyanis egyelőre az még nem látszik, hogy milyen ütemben kezdik el használni ismét a közösségi járműveket a fővárosiak, ráadásul most kevesebb lesz a turista is. Kiemelte azt is, hogy a szolgáltatás fenntartás érdekében elbocsátások nem lesznek a közlekedési társaságnál. A főpolgármester-helyettes az idei fővárosi gazdálkodással összefüggésben kiemelte, a kiseső bevételek miatt most nem lehet kötelezettséget vállalni például a Lánchíd felújítására.

A kormány megszünteti a tranzitzónákat, a menedékkérelmek benyújtására a külképviseleteken lesz lehetőség a jövőben - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely megismételte: a kormány Európa biztonságára kockázatosnak tartja az Európai Bíróság ítéletét, de tiszteletben tartja azt. Ezért a tranzitzónákat felszámolják, az ott idegenrendészeti őrizetben levő négy ember idegenrendészeti őrizetben is marad, a többieket pedig befogadóállomásra viszik még ma.