Győrfi Pál: biztos komoly erőpróba minden YouTube-videó előtt megnézni Győrfi Pált

A járványidőszak egyik leggyakrabban felbukkanó arcával a 24.hu készített interjút, többek között abból az apropóból, hogy a Mentőszolgálat szóvivője nemcsak a YouTube-videók előtt megjelenő hirdetéseket uralja, hanem a koronavírusos időszak mémvilágának koronázatlan királya is lett.

Győrfi Pál elismeri, „Győrfi Pált megnézni minden YouTube-videó előtt, az azért biztosan komoly erőpróba az idegrendszernek”, ugyanakkor kezdetektől őszintén hiszi, hogy szükség van a monoton, sulykoló kommunikációra, hiszen a tét, hogy minél több ember életét megmentsék, az üzentet pedig el kell juttatni mindenhová.

Mint kiderült, sokféle visszajelzés érkezik hozzá, és ha az utcán meglátja valaki, mindig történik valami vicces dolog. Például

átkiabálnak, hogy „tudom, tudom, már megyek hazafelé”, vagy azt mondják, hogy „na, tessék, maga meg nem maradt otthon”

– fogalmazott.

A vele kapcsolatos, internetet elárasztó mémek nem zavarják, sőt, úgy látja, szorongásoldó szerepük is van: segítenek feldolgozni egy nehéz helyzetet, amiben tehetetlenek vagyunk, mert nem látjuk tisztán a jövőt, ráadásul láthatatlan ellenfél ellen küzdünk – magyarázta a szóvivő. De sértővel nem találkozott.

Győrfi Pál azt is elárulta, derűs pesszimistaként szokta magát jellemezni, így ha egy dolognak lehet egy jó és egy rossz kimenetele, mindig az utóbbira számít, aminek olykor van haszna is. Megjegyezte: a válságkommunikációban van egy fontos szabály: hope the best, prepare for the worst, azaz reméld a legjobbakat, de készülj a legrosszabbra. De mindezt humorral és öniróniával igyekszik kompenzálni.

Ugyanakkor a pesszimizmusa mellett az cseppet sem jellemző rá, hogy kilátástalannak látna egy–egy helyzetet, és rögtön temetné magát. „Nálam sosem az a végkövetkeztetés, hogy adjuk fel” – hangsúlyozta az interjúban, amiben azt is elárulta, az a frankó, amit a tévében mond.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt