Meghosszabbították egy nappal az országos koronavírus-tesztelést

A KSH által meghívott, ám a szűrésen eddig meg nem jelent személyeket, kérés esetén, lakóhelyükön is felkeresik az egyetemek munkatársai, ezt az igényt a 06-80-200-766 és a 06-80-808200 zöldszámon jelezhetik az érdeklődők. Továbbá minden nap reggel hét és este hét óra között három fővárosi helyszínen – a Városmajori Szív- és Érgyógyászati, a Bőrgyógyászati, valamint a Fül-Orr-Gégészeti Klinikán - is várják azokat, akik az utolsó pillanatra halasztották a tesztelést - írja közleményében a Semmelweis Egyetem.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Debreceni Egyetem, a Szegedi és Pécsi Tudományegyetem, valamint a Semmelweis Egyetem kedden közös konferencián jelentette be, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által kiválasztott 17 787 fő mintegy fele vett részt hétfőig a május 1-én kezdődött, országos, reprezentatív COVID-19 szűrővizsgálaton. A vizsgálat részeredményeit ismertető konferencián elhangzott: 8276 tesztből kettő lett pozitív és az átfertőzöttségi arány is alacsony.

Nyitókép: MTI/Komka Péter