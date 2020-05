Operatív törzs: az idősotthonok nélkül is Budapesten a legnagyobb a baj

Már csak 21-gyel, 3284-re nőtt az új koronavírusosok száma Magyarországon az elmúlt huszonnégy órában, 8-cal többen, 421-en vannak a halottak, 958-en felépültek, az aktív esetek száma 1905. 42-en vannak még mindig súlyos, kritikus állapotban. Az operatív törzs hétfőn is ülésezett és kamerák elé állt azzal kapcsolatban, amire jutott.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti munkatársa elmondta, már csaknem 400-an töltöttek le a karanténos távellenőrző applikációt. Az érvényes hatósági karanténok száma 10 955. Egy nap alatt 34-en szabálytalankodtak.

A kijárási szabályokat 1200-an szegték meg a hétvégén,

összesen 48 951 szabálytalankodásnál tartanak a magyarok.

346 büntetőeljárást indítottak, ebből 85 rémhírterjesztéssel összefüggő a koronavírussal összefüggésben - mondta. Gyanúsítottként 65 személyt hallgattak ki.

A horvát határátlépés szabályai változtak: akiknek ingatlanuk, hajójuk van, üzleti útjuk van odaát vagy temetésre mennek, mehetnek.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, a járványgörbéből látható, fokozatos emelkedés volt Magyarországon a járvány indulása óta, de az idejekorán történt intézkedések bevezetésével "közös siker", hogy Magyarországon a környező országokhoz és Európához, mi több, a világhoz képest egy nagyon sikeres járványügyi védekezés zajlik, ennek köszönhetően a mostani jó számadatok.

Azért kezdte ilyen messziről, mert "most egy pici levegőhöz juthatunk", csökken az aktív betegek száma - a gyógyultak és a sajnálatos módon elhunytak miatt.

Részletesebb elemzést is készítettek, erről elmondta, a 421 halálesetből 198-an 80 év felettiek, 49 év alatt 11-en hunytak el.

"Az egy nagyon kedvező adat, hogy a járvány időtartama alatt

67 kiskorú esetet tartunk számon,

közülük számosan meggyógyultak, maradandó egészségkárosodást nem szenvedtek, halálozás nincs köztük. Jelenleg két gyermek fertőzött van, kielégítő állapotban" - mondta.

A fertőzöttek nemi arányára vonatkozóan kiemelte, 58 százalék nő.

Jelezte, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében a legkevésbé elterjedt a koronavírus, a leginkább ott elterjedt, ahol sok az idősotthon, ott "a terjedés lehetősége sokkal nagyobb".

A részletesebb elemzésnek az is része, hogy

a fővárosban és Pest megyében akkor is a legnagyobb a betegszám, ha az idősotthonok betegeit levonják a statisztikákból.

Az idősotthoni elhunytak száma egyébként épp most emelkedett 100-ra. Közülük 74-en budapesti otthonokban laktak. A legnagyobb létszámú idősotthon, a Pesti úti 42 embert gyászol.

Müller Cecília is megköszönte a vasárnapi mentők napjához kapcsolódóan a mentők munkáját, akik bekapcsolódtak a mintavételezésekbe, az NNK-nak is nagy szolgálatot tettek. Rajtuk kívül az ápolók szolgálatát is köszönte. "Ferenc pápa is úgy aposztrofálta őket, hogy ők a simogató kész" - tette hozzá.

A gyógyultaknak külön háláját fejezte ki azért, hogy személyes történetüket lejegyezték.

Kérdések

- Mikor oldható fel a zárlat a tatabányai kórházban?

- Alakulunk, kaptunk a főigazgatótól egy sor listát arról, hogy mi mindent végeztek el. Az intézményen belül új fertőzés nem jöhet létre. Egy helyszíni szemle van hátra, és annak pozitív eredménye.

- Karanténszegők: mik a tapasztalatok? Nevezhető magasnak a szabályszegők száma?

- A magyarországi adatokat ismerjük: 400 ezernél is több az ellenőrzések száma, a lakosságot szabálykövető magatartásúnak látjuk.

- Mennyi idő alatt épül fel egy átlagos beteg, akit kórházban kezelnek?

- Egy-két hét alatt gyógyulnak meg klinikailag, laboratóriumilag egyaránt az enyhébb betegek. A súlyosabb betegeknél 5 hétig is eltarthat a gyógyulás folyamata.

- A háziorvosok vonala folyamatosan foglalt. Mit lehet tenni?

- Türelmesnek kell lenni. Két okból is túlterheltek a vonalaik: egyszerű betegekként keresik őket, illetve a koronavírus-gyanú miatt is. Megoldás lehet, ha hosszabb időtartamban állnak rendelkezésre.

- Budapesti halálozás-e, ha valaki vidéken lesz beteg és Budapestre kell vinni, ott hal meg?

- A hivatalos adatközlésben az illetőség a lényeg, ahol a beteg lakott.

- Megérkeztek Karácsony Gergely adatkérő kérdései az operatív törzshöz?

- Nem.

- Javasolja-e az operatív törzs a budapesti és lazítást?

- Szerdán tárgyal erről a kormány.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/kormany.hu