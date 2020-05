Növekedésre számít az idén a magyar gazdaságban a jegybank elnöke - a nap hírei

Újabb 8 idős, krónikus beteg halt meg koronavírus-fertőzés miatt, ezzel 413-ra nőtt az elhunytak száma. Ugyanakkor 933-an meggyógyultak. Az operatív törzs tájékoztatása szerint 3.263 embernél azonosították a kórokozót. Az adatok alapján 98-ra nőtt az idősotthonokban koronavírus-fertőzésben elhunytak száma, ebből 42-en a Pesti úti otthon lakói voltak. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa arról számolt be, hogy 336-ra nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló, hatósági házi karanténban levők száma.

Hat mentődolgozó fertőződött meg koronavírussal - mondta az operatív törzs tájékoztatóján az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Csató Gábor a mentők napján arról is beszámolt, hogy 15 ezer fertőzésgyanús vagy igazoltan koronavírus-fertőzött betegnek nyújtottak segítséget. Megemlítette, hogy az elmúlt időszakban több mint 400 új mentőautó állt szolgálatba, az elmúlt órákban is 40-nél több új mentőautót kaptak. A mentők napján Orbán Viktor miniszterelnök Facebook videójában mondott köszönetet a mentőszolgálat dolgozóinak. Az MSZP közleményben méltatta a mentőszolgálat munkatársait és arra is felhívta a figyelmet: javítani kell a munkakörülményeiken.

Tartja idei 2-3 százalékos növekedési prognózisát a jegybank - mondta az MNB elnöke a Kossuth Rádióban. Matolcsy György kiemelte: az európai előrejelzések gyorsan zuhanó és visszapattanó gazdasági hatással számolnak. Hozzátette: vannak válságban lévő területek mint a turizmus, a vendéglátás, a rendezvényszervezés és a szállítás, de a kiskereskedelmi forgalomban és a fogyasztásban az eurozónához képest 10 százalékos többlete van a magyar gazdaságnak az első negyedévben.

Közvetlenül az operatív törzstől kéri a fővárosra vonatkozó koronavírus-adatokat a főpolgármester, miután továbbra sem kapta meg a kormánytól az erre vonatkozó információkat. Karácsony Gergely ezt azután közölte Facebook oldalán hogy az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján az hangzott el, hogy még nem érkezett ilyen kérelem hozzájuk. A főpolgármester megismételte: a Budapestre vonatkozó fertőzöttségi adatokra a város újranyitási menetrendjének megalkotása miatt lenne mielőbb szükség. Kovács Zoltán államtitkár az M1-en szintén vasárnap úgy vélte: a főpolgármester az elmúlt hetekben tett megnyilatkozásaival csak megpróbálja elterelni a figyelmet a saját felelősségéről.

Egyre több európai országban folytatódik a korlátozások fokozatos feloldása. Franciaországban hétfőn kezdődik az enyhítés első szakasza. A franciák hétfőtől igazolás nélkül is kimehetnek az utcára. Ugyanakkor a francia törvényhozás a megfelelő óvintézkedések további biztosításáért az egészségügyi rendkívüli állapotot július 10-ig meghosszabbította. Spanyolországban folytatódik hétfőn a korlátozások fokozatos feloldása. Horvátországba már beléphetnek azok a külföldi állampolgárok, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt utaznak az országba. Szlovéniában is fokozatosan enyhítenek a korlátozásokon. Szlovákiában május 20-án kezdődik a márciusban bevezetett korlátozások feloldásának új, immár negyedik szakasza.

Minden nemzetre kötelezőnek nevezte az Európai Unió Bíróságának határozatait az Európai Bizottság elnöke. Ursula Von der Leyen a német alkotmánybíróság döntésére reagálva a kötelezettségszegési eljárás megindításának lehetőségét sem zárta ki. A német alkotmánybíróság kedden kihirdetett ítéletében három hónapos határidőt szabott az Európai Központi Banknak arra, hogy indokolja meg, a gazdaság élénkítéséért 2015-ben indított kötvényvásárlási programját, máskülönben a német jegybank a továbbiakban nem vehet részt benne. A német Ursula Von der Leyen azt hangsúlyozta: az uniós bizottság a német alkotmánybíróság határozatának részletes elemzésébe kezd.

Áprilisban már a harmadik egymást követő hónapban csökkentek a világpiaci élelmiszerárak, részben a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett kereslet-visszaesés hatására. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete által számított áprilisi árindex márciushoz viszonyítva 3,4 százalékkal 165,5 pontra süllyedt. Az index az 5 legfontosabb élelmiszer-alapanyag - növényi olajok, szemes termények, húsfélék, tejtermékek és cukor - nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.