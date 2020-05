Beindult a lazítás a Balatonnál, készülnek a vendéglők is

Enyhítjük a városi korlátozásokat péntektől és szombattól, de a távolságtartás szabályait mindenkinek be kell tartania – hívta fel a balatonfürediek figyelmét közösségi oldalán Bóka István polgármester, vette észre a veol.hu. A lap szerint feloldották a forgalmi korlátozásokat a partnál, de a Zákonyi utcai mélygarázs továbbra is zárva lesz. A parkolókat ingyen lehet használni. Látogathatják a sétálók az Esterházy strandot is, a Kisfaludy strandot már korábban megnyitották. Szombattól újra fel lehet keresni a város játszótereit, ahol az eszközöket naponta fertőtlenítik. A közterületeket – mint eddig is – két-három naponta fertőtlenítik.

Az országos rendelkezés alapján fogadhatnak vendéget a vendéglátóhelyek a kerthelyiségben, teraszon, de a másfél méteres távolságot mindenhol tartani kell másoktól.

Arra kérek mindenkit, hogy a szabályokat tartsák be! Vigyázzunk egymásra!

– hangsúlyozta Balatonfüred polgármestere.

– Március elején bezártunk, mert így éreztük biztonságosabbnak, és a forgalom is nagyon visszaesett. Most hétfőn nyitunk ki ismét, mert erre a kormányrendelet lehetőséget ad, de érezzük a vendégek részéről az igényt is. A kényszerszünetet kihasználtuk, kifestettünk, és túl vagyunk egy alapos nagytakarításon, valamint fertőtlenítésen. Megkértük a Nébih egyik szakemberét, akivel máskor is kapcsolatban vagyunk, hogy nézze meg, megfelel-e a tervezett működés az előírásoknak. Átnézte és rendben találta a dolgokat – mondta el a veol.hu-nak Felber Károly, a veszprémi Ízlelő önkiszolgáló étterem tulajdonosa.

Az étkezdében hétfőtől a teraszon történik a kiszolgálás és a fogyasztás is. Az étterem területére csak a mellékhelyiség használata miatt lehet belépni. Kézfertőtlenítőt a teraszon is elhelyeznek.

A lap szerint egyelőre a dolgozók háromnegyedét hívták be, de bíznak abban, hogy hamarosan minden korábbi alkalmazottat foglalkoztathatnak. Még akkor is, ha az új szabályok szerint csak a teraszon, és biztonságos távolságban lévő asztaloknál fogadhatják a vendégeket. Igaz, a beltéri bútorokkal a parkoló egy részét is befogták, így remélik, hogy hamarosan elérik a korábbi forgalmat. A megszokottnál kicsit kisebb kínálattal terveznek, és olyan ételekkel, melyekkel könnyebben lehet a forgalom változására reagálni.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs