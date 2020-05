Magyarországon 405-re emelkedett a koronavírus okozta megbetegedés halálos áldozatainak a száma

Magyarországon már 3213 embernél azonosították az új típusú koronavírust, 405-en belehaltak a szövődményekbe, 904-en meggyógyultak - hangzott el. 1132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 74-en vannak lélegeztetőgépen. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta: a fertőzésveszélye a tünetek megjelenése után 5-6 napig a legnagyobb. Véleménye szerint jövő tavaszra várható a vírus elleni védőoltás.

Már 266 hatósági házi karanténban levő vállalta, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartja-e a korlátozó intézkedést. Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta: a hatósági házi karanténban levőknek egy szoftvert kell letölteniük ehhez. Jelenleg 10 927-en vannak házi karanténban.

A Budapestre vonatkozó koronavírus-fertőzöttségi adatok kiadását követeli a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében azt írta: az adatokra egyre nagyobb szükség lenne a város újranyitásának tervezése miatt. Álláspontja szerint a járvány elsősorban a kórházakban és a kórházakból fertőz, ezért felelőtlen döntésnek tartja, hogy a fővárosi kormányhivatal megtiltotta a kórházból kikerülő betegek tesztelését.

Ismét azonnali nyugdíjemelést sürget a Demokratikus Koalíció és az MSZP. Barkóczi Balázs, a DK szóvivője kijelentette: a hivatalos áprilisi adatok szerint az élelmiszerek 8,7 százalékkal drágultak egy év alatt. Korózs Lajos szocialista országgyűlési képviselő közölte: pártja 6,5 százalékos, januárig visszamenő emelést követel. Hozzátette: a parlament népjóléti bizottságának elnökeként vizsgálatot indít azzal a hírrel kapcsolatban, hogy 4 ezer koronavírus-teszteredmény tűnt el a Népegészségügyi Központ honlapjáról.

Bérkiegészítést sürget a civil szférában dolgozóknak az LMP. Schmuck Erzsébet, a párt társelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a járvány miatt a civilek is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és a kisvállalati szektorhoz hasonlóan külső segítség nélkül ebben az ágazatban is sok munkahely szűnhet meg.

Fennakadás nélkül folynak az érettségi írásbelik - jelentette ki a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán jó döntésnek nevezte a vizsgák ütemezését és kiemelte: a héten rendben lezajlottak a legtöbb tanulót megmozgató tantárgyak vizsgái, már csak a kis létszámú tárgyak vannak hátra.

Egy felmérés szerint az egyetemisták 40 százaléka elégedett a távoktatással, de kétharmaduk szívesebben venne részt a hagyományos tanórákon. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája kérdőívéből kiderült, hogy a járvány következtében minden harmadik munkavállaló hallgató vesztette el részmunkaidős állását, sok esetben a kollégiumok bezárása miatt.

Világszerte meghaladta a 276 ezret a koronavírus okozta megbetegedés halálos áldozatainak a száma. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint 187 országban már csaknem 4 millió embernél igazolták a kórokozót. A fertőzöttek harmadát, 1 millió 284 ezret az Egyesült Államokban regisztrálták, és ott haltak bele a legtöbben, 77 ezren a kórba. Európában a legtöbb elhunyt, 31 ezer, már Nagy-Britanniában van. A Worldometers adatai szerint a regisztrált megbetegedések száma már meghaladta a négymilliót.

Átalakítja járványmegelőzési és -ellenőrzési rendszerét Kína, hogy felszámolja a koronavírus járvány idején felszínre került hiányosságokat. A pekingi vezetést bel- és külföldön is bírálják amiatt, hogy kezdetben lassan reagált a Vuhanból kiindult járvány kitörésére. Kínában már 24. napja nem volt újabb halálos áldozata a koronavírusnak.

Elhunyt Fülöp Attila operaénekes; 77 éves volt. Fülöp Attila három évtizedes színpadi karrierje alatt több tucat emlékezetes lírai és karaktertenor-alakítás kötődik a nevéhez. Betöltötte a Magyar Állami Operaház főtitkári, majd ügyvezető igazgatói tisztségét is.

Meghalt Little Richard énekes, zongorista, dalszerző. A rocktörténelem egyik legmeghatározóbb alakja 87 éves volt. Little Richard pályafutása csúcsa az 50-es években volt. Ezt tartják a rock and roll kialakulása egyik kulcsmozzanatának. Little Richard zenészek generációira volt hatással, számos világsztár merített inspirációt zenéjéből.