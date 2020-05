3213 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 13 beteg

A központi koronainformációs oldal frissített adatai szerint 3213 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, ez a korábbi 28 fő után 35 újabb beteget jelent.

Elhunyt továbbá 13 idős krónikus beteg, velük együtt 405 főre emelkedett az elhunytak száma, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból, vagyis egy nap alatt 39 embert engedtek haza.

Meghalt egy újabb beteg a Pesti úti idősotthon lakói közül,

így az intézményben 42 főre nőtt az elhunytak száma és emelkedett a fertőzött gondozottak száma is, amely jelenleg 305.

Még mindig tízezer fölötti, 10 927 a hatósági házi karanténba zártak száma, az akkreditált laborokban végzett mintavételeké pedig már százezer fölött van, 103 258.

Az 1904 aktív fertőzött 62%-a (1178 fő), az elhunytak 79%-a (320 fő), a gyógyultak 54%-a (486 fő) budapesti vagy Pest megyei.

Az új fertőzések száma az előző napi adatokhoz képest:

Budapesten +10

Pest megyében +4

Fejér megyében +5

Komárom-Esztergom megyében +4

Veszprém megyében +1

Zala megyében +13

Csongrád megyében +1

Veszprém és Heves megyében egy-egy fővel, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2 fővel csökkent a betegek száma (ez akkor következik be, ha valakit betegként regisztrálnak egy kórházban, de azután kiderül, hogy a lakhelye szerint másik megyébe tartozik, ekkor átszámítják oda)

Forrás: koronavirus.gov.hu

Felhívják a figyelmet, hogy a vírus továbbra is terjed, és a lazítások ellenére az összes vonatkozó szabályt továbbra is be kell tartani.

A védekezés második szakaszában Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új, enyhébb szabályok léptek életbe.

Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt