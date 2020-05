Példátlan mértékű gazdasági visszaesést prognosztizál az Európai Bizottság a koronavírus-járvány miatt - a nap hírei

Példátlan mértékű gazdasági visszaesést prognosztizál globálisan és uniós szinten is az Európai Bizottság a koronavírus-járvány miatt. A brüsszeli testület gazdasági előrejelzését ismertető Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos elmondta: az unió gazdasága az idén 7,5 százalékkal csökken, jövőre pedig megközelítőleg 6 százalékkal tud majd bővülni. A bizottság hasonló mértékű, 7 százalékos visszaesést, majd 6 százalékos felpattanást, illetve 5 százalékot meghaladó hiányt vár Magyarországon. A kormány kedden ismertetett konvergenciaprogramja 3 százalékos gazdasági visszaeséssel és 3,8 százalékos GDP-arányos deficittel számol.

Újabb, több mint 400 milliárd forintot biztosít a kormány a koronavírus elleni védekezéshez. A pénzügyminiszter elmondta: a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program éves fejlesztési keretének módosításával juthat többletforrás egyebek mellett a bértámogatási programra, a vállalatok kapacitásbővítéseinek és beruházásainak támogatására, továbbá kedvezményes vállalati hitelekre is. Varga Mihály hozzátette: a mozgásteret növelte az elmúlt hónapokban kialakult forint - euró árfolyamváltozás is.

A fővárosban és az agglomerációban továbbra is indokolt a kolátozások fenntartása a járványhelyzet miatt - jelentette be az Operatív Törzs tájékoztatóján Kiss Róbert az ügyeleti központ munkatársa. Az aktív fertőzöttek 63, az elhunytak 79 százaléka budapesti vagy Pest megyei. Elhunyt újabb 10 krónikus beteg, a halálos áldozatok száma így 373-ra emelkedett. Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta: két napja csökken az aktív koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Jelenleg 964-en vannak kórházban, közülük 50-en lélegeztetőgépen. 759-en viszont már meggyógyultak.

A határvédelem fontosságáról, a koronavírus elleni védekezésről is tárgyalt az amerikai elnökkel telefonon a magyar kormányfő. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt közölte: Orbán Viktor és Donald Trump munkamegbeszélésén szóba került a járvány világgazdasági következményeinek kezelése is. A washingtoni Fehér Ház tájékoztatása alapján az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök egyetértett abban, hogy mindkét ország lakossága azt szeretné, hogy biztonságosan megnyithassa közösségeit és visszatérjen dolgozni.

A rendelkezésre álló több mint 3500 lélegeztetőgép 5 százalékát használják jelenleg a koronavírus-megbetegedéssel összefüggő esetekben - közölte Orbán Balázs a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: ha mégis elszabadul a járvány, akkor 8 ezer körülire tehető azoknak a lélegeztető és - altatógépeknek a száma, amelyekre szükség lehet. Emellett a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint a határforgalom korábbi rendjének teljes visszaállítása lehet az egyik legkésőbbi enyhítő intézkedés.

Elkötelezettek a BMW vezetői a debreceni gyárépítés mellett - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt követően egyeztetett a német autógyártó vezetőivel, hogy a cég bejelentette: egy évvel elhalasztja debreceni gyárának üzembe helyezését. A koronavírus-járvány és a korlátozó intézkedések következtében a BMW Csoport értékesítése is jelentősen visszaesett, emiatt a konszern egyes projekteket elhalaszt. A magyar diplomácia vezetője közölte: a jövő héten Debrecenben tárgyal a gyár leendő vezetőivel és a beruházás irányítóival.

Befektetési alapot hoznak létre a Türk Tanács országai, amihez Magyarország is csatlakozik. A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán közölte: az alapon keresztül a tagállamokban és Magyarországon beruházásokat, befektetéseket tudnak finanszírozni, elsősorban az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és az infrastruktúra-fejlesztés területén. Szijjártó Péter kiemelte: az alap jelentőségét növeli, hogy abban Törökország is részt vesz. Beszámolt arról is, hogy a Türk Tanács országaival Magyarország megduplázta a kereskedelmi forgalmat az elmúlt 10 évben.

Újra várják a látogatókat a magyar nemzeti parkok szabadtéri ökoturisztikai helyszínei és kültéri programjai. Az Agrárminisztérium közölte, hogy Budapest és Pest megye kivételével, a május 4-én életbe lépett védelmi intézkedések által megszabott keretek között megnyithattak az intézmények bizonyos szabadtéri bemutatóhelyei. Az érkezők számára szabadtéri szakvezetéseket tartanak, vendéglátóhelyeik is részben újra kinyitnak. A szaktárca javasolja, hogy az érdeklődők a nemzeti parkok egyedi látványosságairól, programjairól, szabadon látogatható tanösvényeiről előzetesen tájékozódjanak a nemzeti park igazgatóságok központi elérhetőségein, weboldalain.